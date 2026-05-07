بطولة برازافيل للتنس - تاهل اسكندر المنصوري الى الدور ثمن النهائي

تأهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري الى الدور ثمن النهائي لبطولة برازافيل الكونغولية اثر فوزه على الكونغولي بينفيني بولنغي بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-2) امس الاربعاء لحساب الدور الأول.وسيلاقي المنصوري في الدور ثمن النهائي اليوم الخميس الفرنسي ماتيس ايرهارد الذي ازاح من جهته الاسترالي لاورونس باتالين بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-2).وكان عزيز دوقاز خرج من الدور الاول بخسارته امام الفرنسي كالفين هيميري بنتيجة صفر-2 (6-7 و3-6).يذكر ان بطولة برازافيل مصنفة من بين دورات التحدي، وهي تقام على ملاعب ذات أرضية رملية بمجموع جوائز مالي قدرها 63 ألف دولار.