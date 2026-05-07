JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:41 Tunis

بطولة برازافيل للتنس - تاهل اسكندر المنصوري الى الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64dbcd90f38c61.12932726_khjlnmpfeioqg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 09:19 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تأهل لاعب التنس التونسي اسكندر المنصوري الى الدور ثمن النهائي لبطولة برازافيل الكونغولية اثر فوزه على الكونغولي بينفيني بولنغي بنتيجة 2-صفر (6-3 و6-2) امس الاربعاء لحساب الدور الأول.

وسيلاقي المنصوري في الدور ثمن النهائي اليوم الخميس الفرنسي ماتيس ايرهارد الذي ازاح من جهته الاسترالي لاورونس باتالين بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-2).

وكان عزيز دوقاز خرج من الدور الاول بخسارته امام الفرنسي كالفين هيميري بنتيجة صفر-2 (6-7 و3-6).
يذكر ان بطولة برازافيل مصنفة من بين دورات التحدي، وهي تقام على ملاعب ذات أرضية رملية بمجموع جوائز مالي قدرها 63 ألف دولار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328802

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 07 ماي 2026 | 20 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:15
16:03
12:23
05:19
03:40
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
29°-16
29°-16
27°-18
29°-17
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>