تونس تحتضن “Water Expo 6.0” وسط مؤشرات إيجابية حول السدود وتحذيرات من تحديات الشح المائي

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 22:52
      
افتتح كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، فعاليات الدورة السادسة للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية “Water Expo 6.0”، التي انتظمت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور خبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية.

وأكد كاتب الدولة أن الموسم الفلاحي 2025-2026 شهد تحسناً ملحوظاً في الموارد المائية بفضل الأمطار الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة امتلاء بعض السدود تراوحت بين 95 و97 بالمائة، وهو ما من شأنه دعم المخزون الاستراتيجي وتعزيز آمال موسم فلاحي واعد.


ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد المسؤول على أن تونس مازالت تواجه تحديات مرتبطة بالشح المائي، داعياً إلى تكثيف الاعتماد على الحلول المستدامة القائمة على التكنولوجيا والبحث العلمي، على غرار تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتطوير تقنيات الري الذكي.


كما أبرز أهمية الترابط بين الماء والطاقة والغذاء، مؤكداً ضرورة دعم دور المؤسسات البحثية في تطوير حلول مبتكرة ومنخفضة الكلفة، ضمن رؤية وطنية تمتد إلى أفق سنة 2050.

وفي ما يتعلق بالخارطة الفلاحية، دعا المشاركون إلى مزيد ترشيد استهلاك المياه وضبط الحصص وفق خصوصيات كل منطقة، مع ربط نوعية الزراعات بحجم الموارد المائية المتوفرة، بما يضمن استدامة الإنتاج الفلاحي وحماية الثروات المائية.

وأكد المتدخلون كذلك أهمية مواصلة التخطيط الاستراتيجي وتعزيز استغلال المياه المعالجة، إلى جانب تثمين التجربة التونسية في إدارة الموارد المائية مقارنة بعدد من دول الجوار.

ويشكل صالون “Water Expo 6.0” منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المائية وتعزيز الشراكات، في إطار دعم جهود تونس لتحقيق الأمن المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
