نهائي فرنسي إنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2026

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

وصل فريق باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مضيفه بايرن ميونخ بعد تعادله معه (1-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في ألمانيا.تقدم الفريق الفرنسي بهدف مبكر سجله جناحه عثمان ديمبلي بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.ورد الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل متأخرا في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا عن زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.وتفوق فريق باريس سان جيرمان على منافسه بايرن ميونخ (6-5) بنتيجة مجموع المواجهتين، بعد فوز الفريق الفرنسي (5-4) في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة المراء" بالعاصمة باريس.وضرب نادي باريس سان جيرمان حامل اللقب، موعدا في المباراة النهائية لدوري الأبطال "تشامبيونزليغ" يوم 30 ماي 2026، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، مع فريق أرسنال الإنجليزي الذي تغلب بدوره على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف من دون رد مساء الثلاثاء، في لقاء الإياب بعد تعادلهما (1-1) ذهابا.