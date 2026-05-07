Babnet

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون في مجالات الصحة مع وفد عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

Publié le Jeudi 07 Mai 2026 - 07:35
      
عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، يوم الأربعاء، جلسة عمل مع المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسام منقولة، الذي كان مرفوقا بوفد من المركز (Africa CDC).

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات عديدة منها الصحة الرقمية والمستشفى الرقمي والطب عن بُعد والتليراديولوجيا والصحة الأساسية والتلقيح وغيرها، حسب بلاغ نشرته الوزارة.


وأكد الفرجاني أن تونس، بما راكمته من كفاءات وتجارب ومشاريع رقمية، قادرة على أن تكون منصّة إفريقية عملية لتقاسم الخبرات ودعم السيادة الصحية للقارة، من خلال تقريب الخدمات من المواطن، وتحسين جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأوبئة والطوارئ.


وشدد وزير الصحة خلال اللقاء على أهمية تطوير منظومة إفريقية لتجميع وتحليل وتبادل المعطيات في إطار مقاربة الصحة الواحدة، بما يعزّز الإنذار المبكر ويحمي الشعوب من المخاطر الصحية العابرة للحدود.

من جهته، عبّر ممثل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن دعم المركز لهذا التوجه، مؤكّدًا أهمية التجربة التونسية في خدمة الأمن الصحي الإفريقي.

ودعا وزير الصحة إلى مشاركة فاعلة للدول الإفريقية في مؤتمر TeleHealth Tunisia 2026، الذي ستحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى 01 أكتوبر القادمين ، ليكون فضاءً لعرض الحلول العملية في الصحة الرقمية، والطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، والسيادة الصحية الإفريقية.

ويعد المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها وكالة صحية قارية مستقلة تابعة للاتحاد الأفريقي، أُنشئت لدعم مبادرات الصحة العامة في الدول الأعضاء وتعزيز قدرات مؤسساتها الصحية العامة على الكشف عن التهديدات المرضية والوقاية منها ومكافحتها والاستجابة لها بسرعة وفعالية، حسب موقعه الرسمي على الانترنات. وتأسس المركز مطلع 2016 من قبل الجمعية العادية السادسة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات، وافتُتح رسميًا في جانفي 2017.

