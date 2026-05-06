JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:43 Tunis

وزير التجارة يدعو التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fb956a213004.94452047_goiqfljemhpnk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 20:23 قراءة: 1 د, 9 ث
      
دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، الإربعاء، التمثيليات التجارية بالبلدان العربية إلى المتابعة الحينية للمستجدات ببلدان المنطقة وتداعياتها العالمية على عديد المستويات والقطاعات، لاسيما، الخدمات واللوجستيك والتجارة، والتدخل الفوري والنوعي إذا اقتضى الأمر.

وحث عبيد، لدى إشرافه على إجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد، خصص لتقييم نشاط شبكة هذه التمثيليات لمركز النهوض بالصادرات بكل من الجزائر والمغرب وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة، منذ بداية سنة 2026، على وجوب متابعة المستجدات بأسواق بلدان الإعتماد وبناء تصورات على ضوئها.


كما طالب وزير التجارة، التمثيليات بالإستفادة من كل التغيرات بتحويلها إلى فرص جديدة لفائدة الشركات التونسية لتطوير تعاملاتها التجارية واستغلال كل الإمكانات لبناء شراكات استثمارية وتجارية متينة تعود بالنفع على المبادلات التجارية.


وتم خلال اللّقاء ذاته، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، استعراض العمليات والأنشطة الترويجية، التي نظمتها التمثيليات التجارية، خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، خاصة في ما يتعلّق بزيت الزيتون والتمور، والمشاركة في المعارض والأيام التجارية وبعثات رجال الأعمال واللقاءات المهنية، إلى جانب متابعة برامج العمل للفترة القادمة من هذه السنة.

وشدد عبيد، على ضرورة الحرص على تقديم الخدمات اللازمة للمؤسسات التونسية من خلال مرافقتها وتمكينها من جملة المعطيات لإستغلالها على أحسن وجه وتقديم الدعم لها مما يساهم في إنجاح مهمتها وتحقيق أفضل النتائج على مستوى نسق المبادلات التجارية وتطوير الصادرات التونسية وتموقعها جيّدا بالأسواق الدولية.

وثمّن في هذا الصدد، المجهودات التي تبذلها هذه التمثيليات، رغم محدودية الإمكانيات في الترويج للمنتوجات التونسية وتعزيز تواجدها والحفاظ على صورة وإشعاع تونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328787

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
29°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>