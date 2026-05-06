لجنة النظام الداخلي التابعة لمجلس الجهات والأقاليم تنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس

خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلساتها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، للنظر في تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، وتمت الموافقة على جميع اقتراحات تعديل الفصول المعروضة على التصويت.وإثر التصويت على مقتراحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس، تمت إحالة أعمال اللجنة على مكتب المجلس للنظر فيها، قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.وتهدف مقترحات تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، لملاءمتها مع أحكام فصول المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.كما تضمنت مقترحات التعديل، إضفاء النجاعة اللازمة وحسن اتخاذ القرار وتخفيف العبء على عمل عدد من اللجان وتطوير العمل صلب هياكل المجلس ودعم صلاحيات النواب، وفق ما نص عليه دستور 25 جويلية 2022.