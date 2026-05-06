JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:06 Tunis

لجنة النظام الداخلي التابعة لمجلس الجهات والأقاليم تنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6620f73bd99e35.14928642_mkifqglhejpon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 21:22 قراءة: 0 د, 41 ث
      
خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جلساتها أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، للنظر في تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، وتمت الموافقة على جميع اقتراحات تعديل الفصول المعروضة على التصويت.

وإثر التصويت على مقتراحات تنقيح النظام الداخلي للمجلس، تمت إحالة أعمال اللجنة على مكتب المجلس للنظر فيها، قبل إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.


وتهدف مقترحات تنقيح عدد من فصول النظام الداخلي للمجلس، لملاءمتها مع أحكام فصول المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.


كما تضمنت مقترحات التعديل، إضفاء النجاعة اللازمة وحسن اتخاذ القرار وتخفيف العبء على عمل عدد من اللجان وتطوير العمل صلب هياكل المجلس ودعم صلاحيات النواب، وفق ما نص عليه دستور 25 جويلية 2022.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328786

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
29°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>