الرابطة تعاقب 7 أندية من الرابطة الأولى بخطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار

أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماع مكتبه المنعقد اليوم الأربعاء، جملة من العقوبات المالية ضد 7 أندية تنشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك على خلفية أحداث رافقت مقابلات البطولة، أبرزها رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ.

وتراوحت العقوبات المالية بين 2500 و10 آلاف دينار، وفق درجات العود المسجلة ضد الأندية المعنية.


تفاصيل العقوبات

* الملعب التونسي: توبيخ وخطية مالية بـ2500 دينار بعد العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات، خلال مواجهة شبيبة العمران يوم 29 أفريل 2026.


* الترجي الرياضي التونسي: خطية مالية بـ10 آلاف دينار بسبب العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الصفاقسي يوم 30 أفريل 2026.

* الشبيبة الرياضية القيروانية: خطية مالية بـ10 آلاف دينار إثر العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهة اتحاد بن قردان.

* المستقبل الرياضي بقابس: خطية مالية بـ10 آلاف دينار بسبب رمي المقذوفات من قبل جماهيره خلال لقاء شبيبة القيروان يوم 3 ماي 2026.

* النادي الرياضي الصفاقسي: توبيخ وخطية مالية بـ7500 دينار بعد العود للمرة الثانية في إشعال الشماريخ ورميها خلال مواجهة الأولمبي الباجي.

* النادي الإفريقي: توبيخ وخطية مالية بـ2500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة الملعب التونسي يوم 3 ماي 2026.

* النادي الرياضي البنزرتي: خطية مالية بـ10 آلاف دينار بعد العود للمرة الثالثة في رمي المقذوفات خلال مواجهة مستقبل المرسى يوم 4 ماي 2026.
