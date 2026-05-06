الرابطة المحترفة الثانية: رفض اعتراض الملعب القابسي وإقرار نتيجة مواجهة مستقبل القصرين

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قبول الاعتراض الذي تقدم به الملعب القابسي شكلا، ورفضه أصلا، مع تثبيت النتيجة الحاصلة فوق الميدان أمام مستقبل القصرين (1-1).

وكان اعتراض فريق عاصمة الحناء قد تعلق بمشاركة اللاعب وسام الجربي خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم 28 أفريل الماضي، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.


وعلى ضوء هذا القرار، حافظ تقدم ساقية الداير على صدارة المجموعة الثانية برصيد 53 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن الملعب القابسي.


في المقابل، يحتل مستقبل القصرين المرتبة الثالثة برصيد 44 نقطة.
