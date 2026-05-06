بطولة افريقيا للسباحة: التونسية حبيبة بلغيث تتوّج بذهبية سباق 100 م على الصدر

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 19:12
      
توّجت التونسية حبيبة بلغيث اليوم الأربعاء بالميدالية الذهبية لسباق 100 سباحة على الصدر خلال البطولة الافريقية للسباحة المقامة بالجزائر الى غاية 10 ماي الجاري.

وحلّت حبيبة بالغيث في المركز الأول للسباق بزمن قدره 1:12.05 دق متقدمة على الجنوب افريقية كيرا فان هيردين صاحبة الفضية بزمن قدره 1:13.31 دق والموريسية أليسيا كيبرلي كوكشان التي  أحرزت البرونزية بزمن قدره 1:14.52 دق.

يذكر أنّ السباحة التونسية ممثلة في البطولة الافريقية في صنف الكبريات بكل من حبييبة بلغيث (50 م و100 م و200 م سباحة على الصدر) وكنزة الشعشاعي (50 م و100 م سباحة حرة / 50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر / 50 م فراشة)، في حين سيحمل سبعة عناصر لواء المشاركة التونسية في صنف الأواسط والوسطيات.
ويتألف السباعي التونسي من محمد ياسين بن عجمية (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) ويوسف دومة (400 م و800 م و1500 م سباحة حرة و200 م سباحة على الظهر) وإسراء العوام (50 م و100 م سباحة حرة و50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر) وإيلاف عمري (50 م و100م و200 م سباحة على الصدر)و إيلاف الزواغي (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وزينب بن طاهر (200 م و400 م و800 و1500 م سباحة حرة) وقمر دربال (50 م و100 م و200 م سباحة على الظهر).
 
