Babnet

وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لبرنامج "رائدات" لسنة 2026 لدعم إحداث وتوسعة المشاريع النسائية

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 23:08
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاربعاء، عن فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" بعنوان سنة 2026.

ويأتي هذا القرار في سياق دعم المبادرة الخاصة وتعزيز الاستثمار النسائي في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.


وأفادت الوزارة بأنه تم إحداث خط تمويل جديد بسقف يبلغ 15 ألف دينار دون فائض، موجه لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، من الفئة العمرية بين 18 و25 سنة، شرط أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع.


كما يوفر برنامج "رائدات" إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسعة المشاريع، تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و300 ألف دينار.

وبينت الوزارة أن شروط الترشح تقتضي أن تكون المترشحة تونسية الجنسية، مع ضرورة التسجيل وإيداع الملفات كاملة عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وذلك بداية من 6 ماي 2026 إلى غاية 26 ماي 2026، مشيرة إلى أنه يتم إلغاء كل الملفات الواردة خارج هذه الآجال أو غير المستوفية للوثائق المطلوبة.

وأضافت أن عملية فرز أولي ستتم للتحقق من استيفاء الشروط واحترام الآجال، قبل نشر قائمة المترشحات المقبولات أوليا عبر منصة "رائدات"، ودعوتهن لاحقا لإجراء مقابلات فردية مع اللجان الجهوية المختصة.

وعقب استكمال هذه المرحلة، سيتم إعداد قائمة أولية للمشاريع المقبولة مرتبة تفاضليا، تليها قائمة نهائية يتم نشرها عبر المنصة، مع توجيه إشعارات بالموافقة على التمويل للمشاريع التي تم قبولها بصفة نهائية.

كما تعتزم الوزارة تنظيم حصة إعلامية جماعية لفائدة صاحبات المشاريع المقبولة، قصد التعريف بالإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة ببعث المشاريع.

ودعت الوزارة الراغبات في الترشح إلى الاطلاع على مزيد التفاصيل المتعلقة بشروط التمويل والوثائق المطلوبة عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصة "رائدات".
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
