بلدية تونس: يوم إعلامي تحسيسي حول الحد من التبذير الغذائي وتعزيز السلوك الاستهلاكي المسؤول

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 22:06
      
تركزت فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي الذي نظمته بلدية تونس، صباح اليوم الأربعاء بقصر البلدية بالقصبة، حول موضوع الحد من التبذير الغذائي، على تنظيم سلسلة من الورشات العلمية والتفاعلية التي تناولت أسباب هذه الظاهرة وانعكاساتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تقديم مفاهيم أساسية حول سلامة الأغذية كوسيلة لتقليص الخسائر.

وشملت هذه الفعاليات ورشة تطبيقية في شكل مجموعات صغيرة ،تم خلالها اقتراح حلول عملية وبسيطة قابلة للتطبيق يوميا في المنازل والمطاعم والمؤسسات للحد من التبذير الغذائي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تغيير السلوكيات الاستهلاكية وذلك وفق بلاغ نشرته البلدية .


وكانت بلدية تونس قد نظمت هذا اليوم التحسيسي تحت شعار "نقص من التبذير واستهلك خير"، بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس وشمال إفريقيا، وذلك في إطار مشروع "التقليص من التبذير الغذائي".


وافتتحت فعاليات هذا اليوم المكلفة بتسيير شؤون بلدية تونس سماح دلدول ، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تونس وشمال إفريقيا نبيل عفاس ومدير عام المعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب إلى جانب عدد من ممثلي البلديات والجمعيات والمنظمات الوطنية وإطارات من المؤسسات المعنية.

وأكدت سماح دلدول، في مداخلتها، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التحسيسية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة الحدّ من الهدر الغذائي، معتبرة أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف.

ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار التزام بلدية تونس بتعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة، ودعم مسار التنمية المستدامة وتشجيع المواطنين على تبني عادات استهلاكية واعية تحافظ على الموارد وتقلل من الخسائر الغذائية.
