JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:06 Tunis

"الإسلام والصحة الإنجابية: المقاربة الصحية" محور دورة تدريبية ينظمها ديوان الاسرة لفائدة اطارات وائمة من دولة مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c83c533269c8.08043868_jnlohgkmifpqe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 21:04 قراءة: 1 د, 3 ث
      
انطلقت، اليوم الأربعاء بتونس، أشغال دورة تدريبية دولية ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول موضوع "الإسلام والصحة الإنجابية: المقاربة الصحية"، بمشاركة وفد من جمهورية مالي يضم عددا من الإطارات والائمة.

وتندرج هذه الدورة، التي تتواصل هذه الدورة إلى غاية 19 ماي 2026، في إطار برنامج التعاون بين وزارة الصحة التونسية، عبر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ونظيرتها بجمهورية مالي ممثلة في الديوان الوطني للصحة الإنجابية، حيث تمثل محطة هامة لتعزيز قدرات الائمة باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجتمعاتهم، وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة لتناول قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بأسلوب علمي يحترم التعاليم الدينية والخصوصيات الثقافية المحلية.


ويشارك في هذه الدورة 15 إطارا وإماما، سيضطلعون بدور محوري في نقل المعارف المكتسبة من خلال تدريب أئمة آخرين في مختلف جهات جمهورية مالي.


ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من الهياكل والمؤسسات الحكومية، من بينها وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى بعض المراكز الجهوية التابعة للديوان، لاسيما بالمندوبيتين الجهويتين بكل من القيروان وأريانة، وذلك للتعرف عن كثب على برامج الديوان على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مختلف المقاربات الطبية والتثقيفية المعتمدة للاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية في مجالي السكان والصحة الإنجابية.

وتعكس هذه المبادرة التزام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمواصلة دوره الريادي في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة بالسكان والصحة الإنجابية في الدول الشقيقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328774

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
29°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 25029,5
  • (06/05)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (06/05)
  • 1 $ = 2,88356 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>