"الإسلام والصحة الإنجابية: المقاربة الصحية" محور دورة تدريبية ينظمها ديوان الاسرة لفائدة اطارات وائمة من دولة مالي

انطلقت، اليوم الأربعاء بتونس، أشغال دورة تدريبية دولية ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول موضوع "الإسلام والصحة الإنجابية: المقاربة الصحية"، بمشاركة وفد من جمهورية مالي يضم عددا من الإطارات والائمة.وتندرج هذه الدورة، التي تتواصل هذه الدورة إلى غاية 19 ماي 2026، في إطار برنامج التعاون بين وزارة الصحة التونسية، عبر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ونظيرتها بجمهورية مالي ممثلة في الديوان الوطني للصحة الإنجابية، حيث تمثل محطة هامة لتعزيز قدرات الائمة باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجتمعاتهم، وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة لتناول قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بأسلوب علمي يحترم التعاليم الدينية والخصوصيات الثقافية المحلية.ويشارك في هذه الدورة 15 إطارا وإماما، سيضطلعون بدور محوري في نقل المعارف المكتسبة من خلال تدريب أئمة آخرين في مختلف جهات جمهورية مالي.ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من الهياكل والمؤسسات الحكومية، من بينها وزارتا الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى بعض المراكز الجهوية التابعة للديوان، لاسيما بالمندوبيتين الجهويتين بكل من القيروان وأريانة، وذلك للتعرف عن كثب على برامج الديوان على المستويين المركزي والجهوي، وعلى مختلف المقاربات الطبية والتثقيفية المعتمدة للاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية في مجالي السكان والصحة الإنجابية.وتعكس هذه المبادرة التزام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمواصلة دوره الريادي في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة بالسكان والصحة الإنجابية في الدول الشقيقة.