البحث في سبل تعزيز جاذبية تونس للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال محور أشغال المجلس الإستراتيجي للهيئة التونسية الإستثمار

كما تناولت أشغال المجلس، كيفية الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، لا سيما تجربة فيتنام في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي قدمت نموذجاً عملياً للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الداعمة للنمو الإقتصادي.وناقش الحاضرون، بالمناسبة،مشروع تقرير تقييم إطار الإستثمار في تونس لسنة 2025، الهادف إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لمختلف الإصلاحات المنجزة، ورصد التحديات الهيكلية القائمة وإقتراح التوجهات الكفيلة بدعم تنافسية الإقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين.وأكد هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر،الإربعاء، عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية،أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعتماد مقاربات مبتكرة وإستباقية لدفع الإستثمار وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة.