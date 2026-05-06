المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر الى 1 نوفمبر 2026
تقام فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 اكتوبر الى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.
ويذكر ان الدورة الرابعة لهذا المعرض انتظمت من 4 الى 18 فيفري 2023 تحت شعار "الكتاب بيتنا"، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر عرضت 20 ألف عنوان، مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للانشطة الرقمية والصوتية.
ويذكر ان الدورة الرابعة لهذا المعرض انتظمت من 4 الى 18 فيفري 2023 تحت شعار "الكتاب بيتنا"، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر عرضت 20 ألف عنوان، مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للانشطة الرقمية والصوتية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328768