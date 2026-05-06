JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:30 Tunis

المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر الى 1 نوفمبر 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fb6568d87153.58423032_lneoqhjipgmkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 16:58 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تقام فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 اكتوبر الى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.
ويذكر ان الدورة الرابعة لهذا المعرض انتظمت من 4 الى 18 فيفري 2023 تحت شعار "الكتاب بيتنا"، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر عرضت 20 ألف عنوان، مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للانشطة الرقمية والصوتية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328768

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-14
28°-17
30°-17
28°-19
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>