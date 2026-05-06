المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر الى 1 نوفمبر 2026

تقام فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 اكتوبر الى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية.

ويذكر ان الدورة الرابعة لهذا المعرض انتظمت من 4 الى 18 فيفري 2023 تحت شعار "الكتاب بيتنا"، بمشاركة أكثر من 80 دار نشر عرضت 20 ألف عنوان، مع تركيز خاص على أدب الطفل وتخصيص فضاءات للانشطة الرقمية والصوتية.