وزارة الأسرة تنفي تقديم الخطّ الأخضر 1809 لخدمات مالية

نفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء، ما جاء في بلاغ تم تداوله في بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، يدّعي تعهّد الخط الأخضر 1809 بتقديم خدمات ذات صبغة مالية.وشدّدت الوزارة، في بلاغ لها، على أن ما تم تداوله حول تقديم الخط الأخضر لخدمات مالية يُعدّ "مغالطات مضلّلة للعموم"، مؤكدة أن المهام المنوطة بالخطّ الأخضر 1809 تتمثّل حصريا في الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر، وتلقّي الإشعارات بخصوص حالات العنف المسلّط على الأطفال وتوجيهها إلى مندوبي حماية الطفولة.ودعت إلى ضرورة الحرص على استقاء الأخبار والمعلومات الصحيحة من البلاغات المنشورة على موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية، دون غيرها من المواقع، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في تتبّع مروّجي مثل هذه المغالطات والأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على جودة وانتظام الخدمات.يشار إلى أنّ الخطّ الأخضر 1809 يغطي كامل تراب الجمهورية، ويعمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ويشرف عليه أخصائيون نفسانيون مكلّفون بالإنصات والتعهّد، كأول نقطة اتصال بالطفل والأسرة، مما يساعد على التعامل معهم بطريقة مهنية، مع استخدام العديد من التقنيات والأساليب للتفاعل الفوري والفعّال معهم.ويذكر أن عدد المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1809 سنة 2023 بلغ 3885 اتصالا، من بينها 2832 اتصالا يخصّ الأطفال، و118 إشعارا حول العنف المسلّط على الطفل، وتم توجيه 141 اتصالا إلى مندوبي حماية الطفولة.