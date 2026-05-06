المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي " مامولايف" يومي 8 و9 ماي 2026 بكل من المستشفى المحلي بالخير والمستشفى المحلي مزونة

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 15:44
      
تنظم جمعية " نوران" للوقاية من السرطان تحت اشراف وزارة الصحة، المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي "مامولايف" وذلك تحت شعار "ايجا تفقد روحك ....كلنا يد وحدة لمكافحة سرطان الثدي"

وستحط هذه المصحة المتنقلة يوم الجمعة 8 ماي الجاري، بالمستشفى المحلي بالخير من ولاية قفصة ويوم السبت 9 ماي الجاري، بالمستشفى المحلي مزونة من ولاية سيدي بوزيد


وتعد هذه القافلة جزءاً من المجهود الوطني للتوعية والحد من انتشار سرطان الثدي في تونس من خلال الكشف المبكر.


وسيؤمن فريق من الاطباء عيادات مجانية للتقصي المبكر عن سرطان الثدي من خلال المصحة المتنقلة "مامولايف" المجهزة بجميع المعدات كآلة "الماموغرافي" جهاز تصوير الثدي بالاشعة وآلة " الايكوغرافي" جهاز كشف بالصدى اضافة الى رفع عينات للحالات التي تستوجب ذلك

وأشارت الجمعية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى أن التقصي المبكر يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الشفاء وانقاذ حياة النساء وتمكينهن من العلاج المناسب

يشار، الى أن المصحة المتنقلة لتقصي سرطان الثدي "مامولايف" قد دخلت حيز الاستغلال منذ سنتين وجابت جميع مناطق الجمهورية من الشمال الى الجنوب وتحرص على تقريب الخدمات الصحية من النساء خاصة
في المناطق الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانة التي تفتقر لمراكز فحص متخصصة

جمعية نوران (Nourane) هي جمعية تونسية غير ربحية تأسست في مارس 2016 متخصصة في الوقاية والتحسيس من أمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي. وتهدف الى نشر الوعي وتوفير الفحص المبكر
وإنشاء شبكة وقائية وطنية. وتقوم الجمعية بتنظيم حملات تحسيسية (مثل نصف ماراطون "لنسابق السرطان")، وتوفير فحوصات مجانية للكشف عن سرطان الثدي عبر مبادرات مثل "مامولايف"
