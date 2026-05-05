الرائد الرسمي:عفاف شاشي مفوضة بإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية

تم تفويض عفاف شاشي حرم الطياري، رئيسة ديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالإمضاء نيابة عن الوزيرالمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بصفة وقتية، على تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية، وذلك بموجب قرار صادر، الثلاثاء، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ويستثني هذا التفويض، قرارات العزل، التي لا تتّخذ إلاّ من قبل الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية.