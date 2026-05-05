منظمة "محامون بلا حدود" في تونس تعلن عن تليقها قرارا يقضي بتعليق نشاطها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fa20a481ded5.14182888_nkhqgmfjopiel.jpg>

أعلنت منظمة "محامون بلا حدود" في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.

وأفادت المنظمة، في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة، للطعن في هذا القرار.