رئيس الجمهورية يؤكّد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، بقصر قرطاج، كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ،ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواريوتناول هذا اللقاء وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة،جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطّلة أو التي تشهد نسقًا بطيئًاوفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساسًا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من التعقيدات التي غالبًا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخّر انطلاقهاكما شدّد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرّف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع