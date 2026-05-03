توقيع كتاب "الرئيس فؤاد المبزّع بين الثّورتين 1952 – 2011"

شهد معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين يوم أمس السبت حفل توقيع كتاب يحمل عنوان "الرئيس فؤاد المبزّع بين الثورتين 1952 – 2011" للصحفية فاطمة بن عبد الله الكرّاي .ويضُم هذا المُؤلف سلسلة حوارات أجرتها فاطمة الكراي مع الرئيس الأسبق الراحل فؤاد المبزع الذي تسلم حُكم البلاد في الفترة الانتقالية خلال الثورة التونسية من جانفي إلى ديسمبر سنة 2011 بعد أن شغل عديد المناصب السياسية الهامة من بينها رئيس مجلس النواب التونسي من 1997 إلى حدود تسلمه الرئاسة المؤقتة.وفي تقديم هذا العمل الذي ورد في 294 صفحة، أشار الناشر محمد صالح بالطّيب إلى أن نشر سلسلة الحوارات جاءت بطلب من المبزع ذاته سنة 2024، وهي حوارات أُجريت بين سنتي 2022 و 2023 وتم نشرها بشكل يومي على أعمدة جريدة "الشروق" من 11 جانفي إلى 17 أوت 2023، تحدث خلالها المبزع عن محطات من حياته ومسيرته وقدم شهادة على المرحلة التي عايشها من تاريخ تونس المعاصر.وعلى الواجهة الخلفية لغلاف الكتاب، تسرد فاطمة الكراي كواليس إجراء الحوارات المضمنة في العمل منذ أن كانت فكرة ضمن سلسلة "مذكرات سياسي في الشروق" التي تكتبها، حيث تلقت وعدا من المبزع سنة 2009 بأن يجري معها حوارا حول مسيرته "بمجرد انتهاء مهامه على رأس السلطة التشريعية".وحول عنوان هذه المُؤلف الذي إشارة إلى ثورتين، توضح الكراي في تقديمها أن المقصود بالثورتين ثورة 18 جانفي 1952 و 14 جانفي 2011 اللتين عايشهما الراحل فؤاد المبزع.وصدر هذا الكتاب عن منشورات "أليف"، بمناسبة مرور سنة على رحيل المبزع الذي توفي في 23 أفريل 2025، وقد تم تنظيم حفل التوقيع بجناح دار سيراس للنشر والتوزيع، حيث شهد حفل التوقيع إقبال هاما من المهتمين بالتاريخ المعاصر وبالعمل السياسي في تونس.