وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع سفراء دول شمال أوروبا للتباحث حول واقع وآفاق علاقات تونس ببلدانهم

مثل التباحث حول واقع وآفاق العلاقات بين تونس ودول شمال أوروبا سواء على المستوى الثنائي أو مع هذه البلدان كمجموعة، محور جلسة عمل جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع سفراء دول شمال أوروبا المعتمدين لدى تونس.وضم اللقاء ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، سفير فنلندا تيمو سيبونان وسفيرة السويد سيسيليا رامستن وسفيرة الدانمارك فينجا ياماغوشي فاستينغ وسفيرة النرويج لدى تونس مع الإقامة بالجزائر تيريز لوكن غيزيال.وأبرز الوزير الأهمية التي توليها تونس، ضمن إستراتيجيتها الرامية لتنويع شركائها الاقتصاديين داخل القارة الأوروبية بهدف مزيد الانفتاح على دول المنطقة التي تتمتع بموقع الريادة في عدة ميادين ذات أولوية بالنسبة لتونس ومن بينها التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات الحديثة والحوكمة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.كما شدد على أهمية متابعة مُخرجات الجولة التي قام بها في المنطقة خلال شهري أفريل وجوان 2025 ومحادثاته البناءة مع سامي مسؤولي هذه الدول وما أبرزته مختلف التحركات من وجود فرص كبيرة للتكامل يتعين استغلالها على الوجه الأمثل للارتقاء إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر.وفي تطرقه للاستحقاقات القادمة، جدد الوزير دعوته لنظرائه في دول شمال أوروبا لزيارة تونس بهدف مواصلة المشاورات وصياغة تصورات عملية تترجم الفرص المتوفرة إلى برامج فعلية، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال المستدامة بين تونس ودول شمال أوروبا، المزمع تنظيمها أواخر السنة الحالية 2026، مع ضرورة توسيع نطاقها بما يستجيب بشكل أفضل لتطلعات الجانبين ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة.ومن جانبهم، أكد السفراء حرص بلدانهم على مزيد تعزيز التعاون مع تونس وتطويره مبرزين وجود تقارب واضح في تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للطرفين مما يسهل عملية التكامل.كما أشادوا بما تزخر به تونس من طاقات وإمكانيات تجعلها شريكا جديا وفاعلا على الصعيد الثنائي وفي مختلف فضاءات انتمائها الجغرافي عربيا وإفريقيا ومتوسطيا، مثمنين التقدم الحاصل مؤخرا في إنجاز العديد من المشاريع الهادفة في إطار تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن زيارة الوزير إلى دول المنطقة.