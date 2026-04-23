Babnet   Latest update 21:07 Tunis

وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع سفراء دول شمال أوروبا للتباحث حول واقع وآفاق علاقات تونس ببلدانهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ea6fb21cf163.28789152_pfqjmehlgionk.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 20:09
      
مثل التباحث حول واقع وآفاق العلاقات بين تونس ودول شمال أوروبا سواء على المستوى الثنائي أو مع هذه البلدان كمجموعة، محور جلسة عمل جمعت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع سفراء دول شمال أوروبا المعتمدين لدى تونس.

وضم اللقاء ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، سفير فنلندا تيمو سيبونان وسفيرة السويد سيسيليا رامستن وسفيرة الدانمارك فينجا ياماغوشي فاستينغ وسفيرة النرويج لدى تونس مع الإقامة بالجزائر تيريز لوكن غيزيال.


وأبرز الوزير الأهمية التي توليها تونس، ضمن إستراتيجيتها الرامية لتنويع شركائها الاقتصاديين داخل القارة الأوروبية بهدف مزيد الانفتاح على دول المنطقة التي تتمتع بموقع الريادة في عدة ميادين ذات أولوية بالنسبة لتونس ومن بينها التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيات الحديثة والحوكمة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.


كما شدد على أهمية متابعة مُخرجات الجولة التي قام بها في المنطقة خلال شهري أفريل وجوان 2025 ومحادثاته البناءة مع سامي مسؤولي هذه الدول وما أبرزته مختلف التحركات من وجود فرص كبيرة للتكامل يتعين استغلالها على الوجه الأمثل للارتقاء إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر.

وفي تطرقه للاستحقاقات القادمة، جدد الوزير دعوته لنظرائه في دول شمال أوروبا لزيارة تونس بهدف مواصلة المشاورات وصياغة تصورات عملية تترجم الفرص المتوفرة إلى برامج فعلية، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال المستدامة بين تونس ودول شمال أوروبا، المزمع تنظيمها أواخر السنة الحالية 2026، مع ضرورة توسيع نطاقها بما يستجيب بشكل أفضل لتطلعات الجانبين ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبهم، أكد السفراء حرص بلدانهم على مزيد تعزيز التعاون مع تونس وتطويره مبرزين وجود تقارب واضح في تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للطرفين مما يسهل عملية التكامل.

كما أشادوا بما تزخر به تونس من طاقات وإمكانيات تجعلها شريكا جديا وفاعلا على الصعيد الثنائي وفي مختلف فضاءات انتمائها الجغرافي عربيا وإفريقيا ومتوسطيا، مثمنين التقدم الحاصل مؤخرا في إنجاز العديد من المشاريع الهادفة في إطار تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن زيارة الوزير إلى دول المنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327993

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
19°-13
23°-11
27°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>