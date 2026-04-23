صادرات التمور التونسية تبلغ 108 آلاف طن بقيمة 705 ملايين دينار حتى 10 أفريل 2026

بلغت صادرات التمور التونسية، خلال موسم 2025/2026 وإلى غاية 10 أفريل 2026، نحو 108 آلاف طن، بقيمة تقارب 705 مليون دينار.ويعكس هذا الأداء تواصل نسق تطور الصادرات، مدعوما بتوسّع ملحوظ في عدد الأسواق الخارجية التي بلغت 94 دولة، مقابل 91 سوقا خلال الموسم الماضي.وقد تم تقديم هذه البيانات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات، خُصّصت لتقييم الموسم الفارط والاستعدادات للموسم القادم، إضافة إلى بحث آفاق الانفتاح على أسواق خارجية جديدة.ولا تزال الأسواق الأوروبية تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، في حين سُجّل تحسّن تدريجي في النفاذ إلى بعض الأسواق الآسيوية.وعلى مستوى الإنتاج، سجّل موسم 2025/2026 مستوى قياسيا بلغ نحو 404 آلاف طن، متجاوزا لأول مرة عتبة 400 ألف طن، منها 347 ألف طن من صنف "دقلة النور" و57 ألف طن من بقية الأصناف.ويأتي هذا الأداء في سياق منحى تصاعدي لصادرات التمور خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت عائدات موسم 2024/2025 حوالي 857 مليون دينار، مع توسّع قاعدة الأسواق الدولية.ويؤكد تطور الصادرات الأهمية المتزايدة لقطاع التمور في دعم الاقتصاد الفلاحي، مع آفاق واعدة لمزيد تنويع الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، طُرحت خلال الجلسة جملة من التحديات التي أثّرت على نسق التصدير، خاصة في بداية الموسم، من بينها صعوبات النقل والتخزين المرتبطة بالإجراءات الإدارية، وتراجع أسعار الترويج مقارنة بجودة المنتوج، إضافة إلى عدم التزام بعض المتدخلين بالأسعار المرجعية.أما بخصوص الاستعدادات لموسم 2026/2027، فقد شملت تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين، وتنفيذ عمليات تنظيف الواحات، ومتابعة تقدم عمليات التلقيح بنسب متفاوتة حسب الولايات، إلى جانب توفير مخزون من الكبريت المائي واقتناء كميات إضافية من الناموسيات.كما تتضمن برامج دعم جودة التمور تعزيز الميكنة ومقاومة الأمراض وتحسين جودة المنتوج، فضلا عن مراجعة النصوص المنظمة لتدخلات الصناديق ذات الصلة.وتُقدّر المساحة الجملية المغروسة نخيلا بحوالي 8ر60 ألف هكتار، تتوزع أساسا بين ولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس، مع تسجيل توسّع في المساحات السقوية الخاصة.يُذكر أن إنتاج التمور بلغ ذروته خلال موسم 2024/2025 بنحو 390 ألف طن، فيما يُقدّر المعدل السنوي للإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة بحوالي 319 ألف طن، تمثل تمور "دقلة النور" النسبة الأكبر منه.