وزير النقل يتابع تقدم إجراءات تحسين أداء ميناء رادس

أدى وزير النقل رشيد عامري، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى محطة الحاويات والمجرورات بميناء رادس، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة لتحسين أداء الميناء. وشملت الزيارة معاينة سير العمل بالمسطحات المينائية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدّمة للحرفاء.وسجل الوزير تحسنا في مؤشرات مردودية عمليات مناولة السفن، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة النقل اليوم الخميس، خاصة إثر دخول معدات جديدة حيز الاستغلال تم اقتناؤها مؤخرا من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف. وتتمثل هذه المعدات أساسا في 3 رافعات ذات هيكل مرتفع ومنضدتين أرضيتين، بالإضافة إلى 6 جرارات مينائية. كما تم التأكيد على برمجة تعزيز الميناء بمعدات ثقيلة إضافية مع نهاية السنة الحالية، في إطار تنفيذ البرنامج الاستثماري الخاص بميناء رادس.وفي سياق متصل، شدد وزير النقل على ضرورة مواصلة العمل للرفع من جاهزية المعدات المستغلة. كما عاين سير العمل بأجهزة الكشف بالأشعة على البضائع، داعيا ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تهيئة المقرات المخصصة لهذه الأجهزة.ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية توفير العدد الكافي من أعوان عدادي الساحة بما يضمن نجاعة عمليات رفع الحاويات وتمكين الحرفاء من تسلم بضائعهم في أقصر الآجال. كما شملت الزيارة معاينة نظام العمل ببوابات الدخول والخروج من الميناء، حيث أوصى الوزير الشركة التونسية للشحن والترصيف بتفعيل نظام الأبواب الذكية وتجهيزها بالوسائل اللوجستية اللازمة، إلى جانب توفير العدد المناسب من الأعوان مع التأكيد على التزام كافة المتدخلين بمعايير الأمن والسلامة داخل الميناء.انعقدت جلسة عمل ضمت مختلف السلط المينائية من بينها ديوان البحرية التجارية والموانئ والديوانة التونسية وشرطة الحدود والأجانب، بالإضافة إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف. وتم خلال هذه الجلسة ضبط جدول زمني لإنجاز المهام المتفق عليها مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل في إطار التنسيق والانسجام بين جميع الأطراف، بما يساهم في تحقيق الأهداف المرسومة ودعم الاقتصاد الوطني.