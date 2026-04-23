آفاق التعاون بين تونس والبنك البولوني للتنمية محور لقاء بين سفير تونس ببولونيا ورئيس البنك

مثلت آفاق التعاون بين تونس والبنك البولوني للتنمية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع سفير تونس بفرصوفيا توفيق الشابي، مع رئيس البنك البولوني للتنمية (BGK) "ميروسواف تشيكاج"، ومدير العلاقات الدولية بنفس البنك "بيوتر جبلونسكي".كما تناول اللقاء، وفق بلاغ نشرته اليوم الخميس المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مناخ وفرص الاستثمار في تونس والإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وبولونيا.وتمّ التأكيد خلال اللقاء، على أهمية تشجيع الشركات البولونية على الاستثمار في تونس في مختلف القطاعات، في ظل ما تقدّمه من مزايا تفاضلية في مجال الاستثمار الأجنبي.ويندرج هذا اللقاء، في اطار تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف البولونية الفاعلة في هذا المجال.