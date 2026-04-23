Babnet   Latest update 19:22 Tunis

آفاق التعاون بين تونس والبنك البولوني للتنمية محور لقاء بين سفير تونس ببولونيا ورئيس البنك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ea52ee6f0052.01163715_knpliomfhjgeq.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 18:10
      
مثلت آفاق التعاون بين تونس والبنك البولوني للتنمية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع سفير تونس بفرصوفيا توفيق الشابي، مع رئيس البنك البولوني للتنمية (BGK) "ميروسواف تشيكاج"، ومدير العلاقات الدولية بنفس البنك "بيوتر جبلونسكي".

كما تناول اللقاء، وفق بلاغ نشرته اليوم الخميس المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مناخ وفرص الاستثمار في تونس والإمكانيات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وبولونيا.


وتمّ التأكيد خلال اللقاء، على أهمية تشجيع الشركات البولونية على الاستثمار في تونس في مختلف القطاعات، في ظل ما تقدّمه من مزايا تفاضلية في مجال الاستثمار الأجنبي.


ويندرج هذا اللقاء، في اطار تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف البولونية الفاعلة في هذا المجال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327984

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet21°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-12
23°-11
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>