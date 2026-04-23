محمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل يدعو الى فتح باب التفاوض "الجدي والمسؤول" لتحسين أوضاع االشغالين

دعا مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، الى "فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع السلطة بهدف تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغالين".وعبّر أعضاء المجمع، عن الانشغال العميق لارتفاع الأسعار وتدهور جودة الخدمات الأساسية، مطالبين بالالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات، وخاصة اتفاق 06 فيفري 2021، حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما لتعهدات الدولة التونسية الوطنية والدولية.وأكد مجمع الوظيفة العمومية تمسكه بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها الحق النقابي، معبرا عن رفضه إلغاء الاقتطاع الطوعي المباشر لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل.ودعا الى المشاركة المكثفة في إحياء اليوم العالمي للعمال الموافق ليوم الجمعة 1 ماي 2026 مركزيا وجهويا، والعمل على إنجاحه كمحطة نضالية بارزة تخلد نضالات الطبقة العاملة في تونس وفي العالم وتضحياتها، وفق ذات البيان.