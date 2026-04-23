Babnet   Latest update 17:49 Tunis

محمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل يدعو الى فتح باب التفاوض "الجدي والمسؤول" لتحسين أوضاع االشغالين

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/ugtt2015.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 17:49
      
دعا مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، الى "فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع السلطة بهدف تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغالين".
وعبّر أعضاء المجمع، عن الانشغال العميق لارتفاع الأسعار وتدهور جودة الخدمات الأساسية، مطالبين بالالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات، وخاصة اتفاق 06 فيفري 2021، حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما لتعهدات الدولة التونسية الوطنية والدولية.
وأكد مجمع الوظيفة العمومية تمسكه بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها الحق النقابي، معبرا عن رفضه إلغاء الاقتطاع الطوعي المباشر لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعا الى المشاركة المكثفة في إحياء اليوم العالمي للعمال الموافق ليوم الجمعة 1 ماي 2026 مركزيا وجهويا، والعمل على إنجاحه كمحطة نضالية بارزة تخلد نضالات الطبقة العاملة في تونس وفي العالم وتضحياتها، وفق ذات البيان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327980

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-12
23°-11
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>