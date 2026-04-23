Babnet   Latest update 17:49 Tunis

إقرار خدمة قبول مطالب استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بمقرّ سفارة تونس بلندن لأول مرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ea4b247d6837.05133608_ehgfpmqokjnli.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 17:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفادت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، بأنه سيتم، ولأول مرة، إقرار خدمة قبول مطالب استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بمقرّ البعثة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أفريل الجاري ولمدة عشرة ايام.

وذكرت السفارة في بلاغ نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الخدمة تشمل أبناء الجالية التونسية المقيمين بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، موضحة أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية وتيسير النفاذ إليها في أفضل الظروف.


وجددت السفارة التزامها الثابت بمواصلة تطوير خدماتها القنصلية والارتقاء بجودتها، بما يستجيب لانتظارات أبناء الجالية، ويعزز جسور الثقة والتواصل الدائم معهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327977

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-12
23°-11
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>