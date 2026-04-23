إقرار خدمة قبول مطالب استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بمقرّ سفارة تونس بلندن لأول مرة

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، بأنه سيتم، ولأول مرة، إقرار خدمة قبول مطالب استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية بمقرّ البعثة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 27 أفريل الجاري ولمدة عشرة ايام.وذكرت السفارة في بلاغ نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذه الخدمة تشمل أبناء الجالية التونسية المقيمين بالمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، موضحة أن هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية وتيسير النفاذ إليها في أفضل الظروف.وجددت السفارة التزامها الثابت بمواصلة تطوير خدماتها القنصلية والارتقاء بجودتها، بما يستجيب لانتظارات أبناء الجالية، ويعزز جسور الثقة والتواصل الدائم معهم.