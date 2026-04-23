دورة تكوينية لفائدة إطارات وزارة الشؤون الدينية حول النجاعة الطاقية بالمساجد

نظمت، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يومي 21 و22 أفريل الجاري بالعاصمة، الدورة التكوينية الثانية لفائدة إطارات وزارة الشؤون الدينية، وذلك في إطار تفعيل المشروع النموذجي للتحكم في الطاقة بالمساجد الرامي إلى خفض كلفة الاستهلاك الطاقي في المعالم الدينية.وتهدف هذه الدورة، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، إلى بناء قدرات الإطارات المركزية والجهوية لوزارة الشؤون الدينية وتأهيلهم لمرافقة تنفيذ هذا المشروع ميدانيا.وترتكز المحاور التكوينية على آليات إدارة استهلاك الطاقة، وتقنيات الإنتاج عبر الطاقة الشمسية الفلطوضوئية، فضلا عن منظومات الصيانة الوقائية لضمان ديمومة المعدات التقنية ونجاعتها.ويتضمن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية بالمساجد حزمة من التدخلات الفنية، تشمل استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بأخرى مقتصدة للطاقة من صنف "LED"، وتركيز لواقط شمسية لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى اعتماد أنظمة ذكية للتحكم عن بعد في الاستهلاك.وعلى المستوى الميداني، انطلق المشروع في مرحلته النموذجية بولاية توزر، حيث استهدف 151 مسجدا، على أن تشمل المراحل القادمة تعميم هذه التجربة على كافة ولايات الجمهورية.ويندرج هذا التوجه ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تسعى الدولة من خلالها إلى تكريس نموذج "المرفق العمومي المستدام" والحد من الانبعاثات الكربونية.ويعد هذا التكوين حلقة وصل أساسية لضمان حسن استغلال الاستثمارات المخصصة للمشروع، عبر تمكين المشرفين على هذه المعالم من الأدوات التقنية الضرورية للمتابعة والتقييم الدوري لنتائج التوفير الطاقي المحققة.