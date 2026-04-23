Babnet   Latest update 16:11 Tunis

تعويض الحافلة المخصصة لسفرة الذهاب تونس- الذهيبة الخميس بحافلة تتوفر فيها كل الشروط المستوجبة (الشركة الوطنية للنقل بين المدن)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dehibaa2017.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 16:07
      
أوضحت الشركة الوطنية للنقل بين المدن انها قامت بتعويض الحافلة المخصصة لسفرة الذهاب تونس - الذهيبة (ولاية تطاوين) ليوم 22 أفريل 2026 بحافلة مكيفة وفي حالة جيدة دخلت حيز الإستغلال في اوت 2022 وتتوفر فيها كل الشروط المستوجبة.

واضافت الشركة، الخميس في بلاغ، ان الحافلة الجديدة المقتناة حديثا أمنت سفرة العودة من الذهيبة في إتجاه تونس، وذلك حرصا على عدم انقطاع نشاط خطوطها عند القيام بأعمال الصيانة الدورية او الاصلاح.


واشارت الى انه، واستجابة لانتظارات مسافريها، فقد حرصت منذ يوم 12 مارس 2026، على تخصيص حافلتين جديدتين من ضمن أسطول الحافلات الجديدة التي تم إقتناؤها في إطار الصفقة الدولية لتأمين السفرات الليلية لخط تونس - الذهيبة بصفته من الخطوط البعيدة وذلك بواسطة حافلة يوميا للذهاب من تونس وحافلة أخرى للإياب يوميا من الذهيبة.


وأكدت الشركة على أنها تعمل على استغلال كل إمكانياتها المتاحة لتأمين المرفق العام للنقل بين المدن كأولوية مطلقة مع الحرص على الرفع من جودة خدماتها وتوفير كل متطلبات الرفاهية بشكل تدريجي من خلال مواصلة العمل على إقتناء حافلات جديدة أخرى لاحكام الربط بين المدن والاقاليم .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327966

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-12
23°-11
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>