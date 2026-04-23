تعويض الحافلة المخصصة لسفرة الذهاب تونس- الذهيبة الخميس بحافلة تتوفر فيها كل الشروط المستوجبة (الشركة الوطنية للنقل بين المدن)

أوضحت الشركة الوطنية للنقل بين المدن انها قامت بتعويض الحافلة المخصصة لسفرة الذهاب تونس - الذهيبة (ولاية تطاوين) ليوم 22 أفريل 2026 بحافلة مكيفة وفي حالة جيدة دخلت حيز الإستغلال في اوت 2022 وتتوفر فيها كل الشروط المستوجبة.واضافت الشركة، الخميس في بلاغ، ان الحافلة الجديدة المقتناة حديثا أمنت سفرة العودة من الذهيبة في إتجاه تونس، وذلك حرصا على عدم انقطاع نشاط خطوطها عند القيام بأعمال الصيانة الدورية او الاصلاح.واشارت الى انه، واستجابة لانتظارات مسافريها، فقد حرصت منذ يوم 12 مارس 2026، على تخصيص حافلتين جديدتين من ضمن أسطول الحافلات الجديدة التي تم إقتناؤها في إطار الصفقة الدولية لتأمين السفرات الليلية لخط تونس - الذهيبة بصفته من الخطوط البعيدة وذلك بواسطة حافلة يوميا للذهاب من تونس وحافلة أخرى للإياب يوميا من الذهيبة.وأكدت الشركة على أنها تعمل على استغلال كل إمكانياتها المتاحة لتأمين المرفق العام للنقل بين المدن كأولوية مطلقة مع الحرص على الرفع من جودة خدماتها وتوفير كل متطلبات الرفاهية بشكل تدريجي من خلال مواصلة العمل على إقتناء حافلات جديدة أخرى لاحكام الربط بين المدن والاقاليم .