المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تؤكد استعدادها لتوفير الضمانات الخاصة بالتمويلات والتخفيض من كلفتها لفائدة تونس

اكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات راشد أحمد هارون،امس الاربعاء، لدى لقائه وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، استعداد المؤسّسة لدعم الاستثمار والماليّة العموميّة من خلال توفير الضمانات التّي تعمل على تطويرها في علاقة بالتمويلات والتخفيض من كلفتها.وأثنى هارون على تميز الكفاءات التونسيّة التّي تشغل وظائف بالمؤسّسة ودورها في تعزيز التعاون المشترك.ونوّهت وزيرة المالية بالجهود المبذولة من "المؤسسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" بهدف تعزيز التعاون العربي بين الدّول الأعضاء وذلك في مجالات تدخّلها لتشجيع الاستمارات وتوفير التغطية التأمينيّة.وأكّدت عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس و "المؤسّسة العربيّة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات"، وذلك من خلال مساهمة المؤسّسة في رأسمال "الشّركة التونسيّة لتأمين التجارة الخارجيّة" "COTUNACE" .وشددت على أهمية دعم التّعاون المتبادل من الجانبين والتأمين من المخاطر بآليات المؤسّسة في ظلّ الأزمات الجيوسياسيّة التّي يشهدها العالم.