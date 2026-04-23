طباعة صناعية: الشركة العالمية "سمبراس" تعرب عن عزمها تعزيز استثماراتها في تونس

أكدت الشركة العالمية "سمبراس " (Cimpress) المختصة في حلول الطباعة الصناعية والإنتاج حسب الطلب لفائدة الشركات، عزمها على تعزيز استثماراتها في تونس

واستقبل مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، بمقر الوكالة، وفدا من المجموعة يضم مدير التسويق والمبيعات، فيديريكو غونزاليس، ومسؤول المنشآت (Pixartprinting)، صحبي العلوي ومدير شركة "تونيزيا آبلود اند براند سارل" رضوان تقية


وبهذه المناسبة، أكد ممثلو هذه المجموعة الأمريكية نيتهم تدعيم وتوسيع أنشطتهم في تونس، «مما يعكس ثقتهم المتجددة في المنظومة المحلية»، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوكالة يوم أمس الاربعاء.


وتشغل الشركة في تونس أكثر من 2000 متعاونا موزعين على ثلاث وحدات رئيسية تتعلذق ب Cimpress Tunisie وNational Pen وTunisia Upload @Print

من جانبه، أشاد جلال الطبيب بجودة الاستثمارات التي أنجزتها المجموعة سابقا، مؤكدا أن هذا الالتزام الجديد يعكس متانة الشراكة بين تونس وهذه الشركة

كما جدّد التأكيد على التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بضمان تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وتوفير مرافقة متواصلة لدعم نمو أنشطة المجموعة.

وقد أتاح هذا اللقاء أيضا، استعراض آفاق تطوير عمل هذه الشركة في تونس إلى جانب آليات الدعم التي وضعتها الدولة لمرافقة المستثمرين الأجانب

وتُعدّ هذه الشركة الأمريكية المدرجة في بورصة ناسداك من الشركات الكبرى ، إذ سيبلغ رقم معاملاتها 6ر3 مليار دولار سنة 2026 وتشغل أكثر من 15 ألف متعاون حول العالم وفقا للوكالة
