بطولة النخبة لكرة اليد: طاقم تحكيم اسباني لإدارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي

عينت لجنة التحكيم وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة اليد طاقم التحكيم الدولي الاسباني المتكون من ايغناسيو قارسيا واندرو مارين لورينتي لإدارة مقابلة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة.وأوضحت الجامعة التونسية في بلاغ نشرته اليوم الخميس أن طاقم التحكيم الدولي الاسباني تولى إدارة عديد النهائيات الكبرى منها بالخصوص الدور النهائي لبطولة العالم أكابر بين الدنمارك وكرواتيا سنة 2025 ونهائي الألعاب الأولمبية للسيدات باريس 2024 ونهائي كأس أوروبا أكابر سنة 2024 ونهائي كأس أوروبا سيدات 2012 ونهائي كأس افريقيا للأمم أكابر سنة 2020 بين المنتخب التونسي ونظيره المصري في القاعة متعددة الاختصاصات برادس، بالإضافة إلى عدة مشاركات في نهائي "الأربعة الكبار" في كأس رابطة أبطال أوروبا.وسيتم خلال هذه المقابلة اعتماد تقنية المساعدة عبر الفيديو.من جهة أخرى، ووفق البلاغ ذاته، يتحول طاقم التحكيم الدولي التونسي المتكون من الحكمين رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو الى اسبانيا لإدارة مقابلات في بطولة المحترفين الاسبانية من 4 الى 22 ماي 2026.وأكد بلاغ الجامعة ان العملية تندرج في نطاق برنامج الرفع من أداء الحكام الدوليين الذي يشرف عليه الإتحاد الدولي لكرة اليد وتنفيذا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة التونسية للعبة ونظيرتها الإسبانية.ر - طارق