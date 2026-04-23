Babnet   Latest update 14:48 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: طاقم تحكيم اسباني لإدارة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 14:34
      
عينت لجنة التحكيم وقواعد اللعبة بالاتحاد الدولي لكرة اليد طاقم التحكيم الدولي الاسباني المتكون من ايغناسيو قارسيا واندرو مارين لورينتي لإدارة مقابلة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة.
وأوضحت الجامعة التونسية في بلاغ نشرته اليوم الخميس أن طاقم التحكيم الدولي الاسباني تولى إدارة عديد النهائيات الكبرى منها بالخصوص الدور النهائي لبطولة العالم أكابر بين الدنمارك وكرواتيا سنة 2025 ونهائي الألعاب الأولمبية للسيدات باريس 2024 ونهائي كأس أوروبا أكابر سنة 2024 ونهائي كأس أوروبا سيدات 2012 ونهائي كأس افريقيا للأمم أكابر سنة 2020 بين المنتخب التونسي ونظيره المصري في القاعة متعددة الاختصاصات برادس، بالإضافة إلى عدة مشاركات في نهائي "الأربعة الكبار" في كأس رابطة أبطال أوروبا.
وسيتم خلال هذه المقابلة اعتماد تقنية المساعدة عبر الفيديو.

من جهة أخرى، ووفق البلاغ ذاته، يتحول طاقم التحكيم الدولي التونسي المتكون من الحكمين رشدي الزغلامي ومكرم بن داحو الى اسبانيا لإدارة مقابلات في بطولة المحترفين الاسبانية من 4 الى 22 ماي 2026.
وأكد بلاغ الجامعة ان العملية تندرج في نطاق برنامج الرفع من أداء الحكام الدوليين الذي يشرف عليه الإتحاد الدولي لكرة اليد وتنفيذا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة التونسية للعبة ونظيرتها الإسبانية.
ر - طارق
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327960

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:01
12:25
05:35
04:01
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
20°-12
23°-11
26°-13
28°-15
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/04)     2896,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/04)   27892 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>