الرابطة الثانية: برنامج الجولة الرابعة والعشرين

تُجرى مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين يومي الاثنين 27 والثلاثاء 28 أفريل 2026، انطلاقًا من الساعة 15:30.* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين* نادي حمام الأنف – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين* بعث بوحجلة – الهلال الشابي* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة* القلعة الرياضية – هلال الرديف* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي* مستقبل القصرين – الملعب القابسي* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة* أمل بوشمة – جمعية أريانة* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية