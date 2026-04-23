الرابطة الثانية: برنامج الجولة الرابعة والعشرين

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 11:05
      
تُجرى مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين يومي الاثنين 27 والثلاثاء 28 أفريل 2026، انطلاقًا من الساعة 15:30.

المجموعة الأولى (الاثنين 27 أفريل)

* سبورتينغ بن عروس – جمعية مقرين
* نادي حمام الأنف – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة
* اتحاد بوسالم – كوكب عقارب

* هلال مساكن – سكك الحديد الصفاقسي
* مكارم المهدية – اتحاد تطاوين
* بعث بوحجلة – الهلال الشابي
* محيط قرقنة – أمل حمام سوسة

المجموعة الثانية (الثلاثاء 28 أفريل)

* القلعة الرياضية – هلال الرديف
* سبورتينغ المكنين – اتحاد قصور الساف
* أولمبيك سيدي بوزيد – النادي القربي
* مستقبل القصرين – الملعب القابسي
* تقدم ساقية الداير – نسر جلمة
* أمل بوشمة – جمعية أريانة
* قوافل قفصة – جندوبة الرياضية
الخميس 23 أفريل 2026 | 6 ذو القعدة 1447
