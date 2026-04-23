الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026

تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس الملتقى الاول لطب الاسنان، يوم السبت 9 ماي المقبل، بالمركب الرياضي والثقافي ببن عروسويعد هذا الموعد العلمي مناسبة هامة تجمع أطباء الاسنان والمختصين والطلبة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية والتطبيقية في المجالويهدف هذا الملتقى الى تطوير قطاع طب الاسنان بالجهة وتحديث معارف المهنيين وفقا للمعايير الدوليةويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول التقينات الحديثة في طب الاسنان وموائد مستديرة يؤمنها أساتذة وخبراء في علاج وتشخيص أمراض الفم والاسنانوسترتكز المحاضرات العلمية حول العلم والممارسة والابتكار