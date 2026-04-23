الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026
تنظم الادارة الجهوية للصحة ببن عروس الملتقى الاول لطب الاسنان، يوم السبت 9 ماي المقبل، بالمركب الرياضي والثقافي ببن عروس
ويعد هذا الموعد العلمي مناسبة هامة تجمع أطباء الاسنان والمختصين والطلبة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية والتطبيقية في المجال
ويهدف هذا الملتقى الى تطوير قطاع طب الاسنان بالجهة وتحديث معارف المهنيين وفقا للمعايير الدولية
ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول التقينات الحديثة في طب الاسنان وموائد مستديرة يؤمنها أساتذة وخبراء في علاج وتشخيص أمراض الفم والاسنان
وسترتكز المحاضرات العلمية حول العلم والممارسة والابتكار
ويعد هذا الموعد العلمي مناسبة هامة تجمع أطباء الاسنان والمختصين والطلبة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية والتطبيقية في المجال
ويهدف هذا الملتقى الى تطوير قطاع طب الاسنان بالجهة وتحديث معارف المهنيين وفقا للمعايير الدولية
ويتضمن البرنامج ورشات تطبيقية حول التقينات الحديثة في طب الاسنان وموائد مستديرة يؤمنها أساتذة وخبراء في علاج وتشخيص أمراض الفم والاسنان
وسترتكز المحاضرات العلمية حول العلم والممارسة والابتكار
