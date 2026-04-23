سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية الـ23 لطب القلب العملية في جويلية القادم

Publié le Jeudi 23 Avril 2026 - 13:46
      
تنظم، جمعية القلب والأوعية الدموية والرئة"، الدورة 23 للأيام الأورو-إفريقية لطب القلب العملية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 جويلية 2026.

ويهدف هذا الحدث العلمي إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية والعلاجية في مجال طب القلب.


وتتزامن هذه التظاهرة الطبية الكبرى مع انعقاد، المؤتمر الافريقي الخامس لفشل القلب، إضافة إلى دورة تدريبية دولية متخصصة في التدخلات القلبية المعقدة.


وتتولى تنظيم هذه الأيام "جمعية القلب والأوعية الدموية والرئة" تحت إشراف الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية وبالتعاون مع عدد من الجمعيات العلمية الوطنية والدولية.

ويمثل فرصة هامة للأطباء والباحثين من تونس وإفريقيا وأوروبا لتبادل الخبرات حول التقنيات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بقسطرة القلب والتدخلات الدقيقة لعلاج انسداد الشرايين المزمن.

ويؤكد تنظيم هذا المؤتمر وبإشراف كفاءات من المستشفى الجامعي فرحات حشاد، على الدور الريادي الذي تلعبه تونس كمنصة إقليمية للبحث العلمي والتكوين الطبي المستمر.

كما يساهم الحدث في دعم سياحة المؤتمرات والتعريف بالإمكانات الاستشفائية والجامعية التي تزخر بها جهة الساحل التونسي.

وقد وضعت اللجنة المنظمة على ذمة المهنيين والمهتمين كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج العلمي وعمليات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر (jaecp.com)، وذلك لضمان مشاركة واسعة النطاق من مختلف دول القارتين.

