اختتام السنة التكوينية للدورة 32 لضباط الصف بالبحرية: وزير الدفاع يؤكد الحرص على الارتقاء بمنظومة التكوين العسكري

أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التكوين العسكري، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والأساليب البيداغوجية المتطورة، ولا سيما توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات التحليل والمساعدة على اتخاذ القرار لدى المُتكوّنين، وتطوير مهاراتهم التقنية والعملياّتية، بما يضمن إعداد كفاءات عسكرية قادرة على التفاعل مع مختلف التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.وشدد الوزير، في كلمة ألقاها لدى اشرافه أمس الثلاثاء، على حفل اختتام السنة التكوينية للدورة 32 لضباط الصف بالبحرية، بالقاعدة البحرية بخليج الشعرة (مدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت)، على أن الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الكفاءات سيبقى خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، معبرا عن تقديره للنتائج التي حقّقها المتخرجون، ومثابرتهم في سبيل كسب المعارف العلميّة والتقنيّة لتطوير قدراتهم، ومتمنّيا لهم مسيرة مهنيّة موفقة ومشرّفة.وثمّن، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع، الجهود التي يبذلها إطارات المدرسة لحسن تأطير المتخرّجين الجدد وتكوينهم، وإثراء رصيدهم العلمي والمعرفي، وغرس قيم الإنضباط وروح المسؤوليّة في نفوسهم، ما يؤهّلهم للإضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بكلّ اقتدار، داعيا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والمثابرة لتعزيز معارفهم في المجالات العسكريّة والتقنيّة ذات الصلة باختصاصهم ضمانا لأمن تونس ومناعتها.كما تولّى وزير الدفاع بالمناسبة، توزيع الجوائز على المتفوّقين، ومتابعة تمارين ميدانيّة وأنشطة بحريّة أمّنها أفراد مدرسة ضباط الصف ومدرسة الرقباء بجيش البحر. وأدّى زيارة ميدانيّة إلى القاعدة البحرية بخليج الشعرة، لمعاينة ظروف عيش العسكريين المنتمين إليها، وسير العمل بمختلف فضاءاتها والمنشآت العسكرية المنتصبة بها، ودورها في تكوين ضباط الصفّ ورجال الجيش للبحرية الوطنية وجميع الهياكل الوطنية المتدخلة في البحر.واطلع كذلك على مشاريع البنية الأساسيّة وبرامج التوسعة لتحسين ظروف الإقامة والعيش بهذه المنشآت، نظرا لأهمّيتها في تعزيز الجاهزية العملياتية للأفراد، داعيا المشرفين على هذه الوحدات إلى مزيد تطوير برامج التكوين وتحيينها بالاستثمار في البحث العلمي، وحسن الاستعداد والاستباق من خلال مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة.وقد واكب اختتام السنة التكوينية رئيس أركان جيش البحر وثلّة من سامي الإطارات العسكريّة بالوزارة.