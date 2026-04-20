وزيرة العدل تشرف على موكب تعليق شارات الرتب والأوسمة لثلة من إطارات وأعوان السجون والإصلاح

أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال، ظهر اليوم الاثنين، بمقر المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل، على موكب تعليق شارات الرتب والأوسمة لعدد من إطارات وأعوان المؤسسة السجنية والإصلاحية وتكريم ثلة من المتقاعدين، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي تحت شعار: " قوات الأمن الداخلي التزام، انتماء ووفاء".واستهلت الوزيرة كلمتها بتوجيه أحر التهاني وأسمى عبارات الشكر والتقدير لكافة منتسبي سلك السجون والإصلاح ممن نالهم شرف الترقية والتوسيم، مترحمة على أرواح شهداء المؤسسة السجنية والأمنية والعسكرية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل.ونوهت بالمجهودات المتواصلة التي تقدمها كافة أسلاك قوات الأمن الداخلي، ومن بينهم إطارات وأعوان المؤسسة السجنية والإصلاحية، في سبيل حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره في كنف احترام القانون وصون كرامة الإنسان.كما أثنت على المسار الإصلاحي الهام الذي شهده قطاع السجون والإصلاح في السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى تكريس مقومات المعاملة الإنسانية وتحسين ظروف الإيداع، فضلاً عن تطوير برامج التأهيل والإصلاح بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.وأكدت وزيرة العدل حرصها على مواصلة دعم هذا المسار الإصلاحي وتعزيز قدرات الإطارات والأعوان، وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامهم على أكمل وجه بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، موصية بضرورة مواصلة الاستعداد الدائم لخدمة المصلحة العليا للوطن والإلتزام بتطبيق القانون وتكريس المساواة بين كافة المودعين بما يتلائم مع مبادئ حقوق الانسان و المعايير الدولية ذات العلاقة.وقد حضر الموكب، رئيس ديوان وزيرة العدل، وعضو الديوان المكلف بالمنظومة السجنية والإصلاحية، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ومعتمد رواد وعدد من سامي إطارات وزارة العدل والهيئة العامة وثلة من الإطارات الجهوية والأمنية.