إفتتاح دورة تكوينية بتونس لفائدة كبار قادة البعثات الأممية (وزارة الدفاع)

Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 21:12
      
تحتضن تونس من 20 إلى 30 أفريل الجاري، بالعاصمة، دورة تكوينية مخصّصة لكبار قادة البعثات الأممية، بمشاركة ثلّة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضباط الشرطة من 26 دولة عضوة في المنظّمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع منظّمة الأمم المتحدة، وتأكيد دورها الريادي في عمليات حفظ السّلام.

وتتضمّن الدورة التكوينية التي تم افتتاحها صباح اليوم الإثنين، دروسا في مجال التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات، وآليات التنسيق بين المكوّنات العسكرية والمدنية، وإدارة المعلومات والاتصال في مسارح العمليات الخاصة بحفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز القدرات القيادية والتفاوضية وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ ومتابعة التدخّلات الإنسانية في مناطق النزاع.


وتهدف هذه الدورة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، إلى بناء قدرات كبار القادة المدنيين والعسكريين المرشّحين لقيادة البعثات الأممية الميدانية لحفظ السلام والبعثات الخاصة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المتداخلة في المجال، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحدّيات الراهنة فيما يتعلّق باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.


كما ستساهم في تعزيز دور تونس كشريك فاعل ضمن الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الأمن والسلم الدوليين، وتأكيد حرصها على دفع العمل المشترك لرفع التحدّيات التي تواجهها البعثات الأممية، والتي تتطلب تطوير أدوات جديدة وإعادة التفكير في منهجيات التدريب والتأهيل والتحضير للمهمات الأممية.
