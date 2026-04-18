رئيس الدولة يشرف على موكب الاحتفال بالذّكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بالذّكرى 70 لعيد قوات الأمن الداخلي.وتوجه بالمناسبة، بالأمر اليومي إلى الإطارات والضباط وضباط الصف والأعوان.وتولى رئيس الدولة تعليق شارات الرتب والأوسمة لفائدة ثلة من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي.