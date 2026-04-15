Babnet   Latest update 16:40 Tunis

الاحتفاء بتونس في الدورة الرابعة من معرض الكتاب العربي الكندي من 24 إلى 26 أفريل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df99eba3fd47.13543594_jglpkenoimqfh.jpg>
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 15:20
      
تحتفي الدورة الرابعة من معرض الكتاب العربي الكندي، التي تنتظم من 24 إلى 26 أفريل الجاري بميسيساجا أونتاريو، بكل من تونس وسلطنة عمان ضيفي شرف المعرض.

هذه الدورة التي تنتظم تحت عنوان "ثقافتنا جسرنا"، ستحتفي بالأدب التونسي من خلال تسليط الضوء عليه من خلال استضافة عدد من الشعراء و الكتاب والفنانيين، فضلا عن الاحتفاء بالشاعر التونسي الكبير الراحل أبو القاسم الشابي باعتباره "شخصية المعرض".


ويضم الدورة المعرض بحسب ما أكدت مديرة المعرض ريهام طعيمه في تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تخصيص حيز للقراءات الشعرية التي تستلهم من أشعار "أبو القاسم الشابي" وذلك ضمن فقرة بعنوان "أبو القاسم شجرة الإبداع الممتدة" يؤثثها كل من الشاعر التونسي كريم شراد والشاعر العراقي عامر الرقيبة والشاعرة الفلسطينية ربا شعبان.
وسيُخصص كامل يوم 25 أفريل للندوات الأدبية و الفلسفية التي تستضيف ثلة من الكتاب التونسيين وهم، منية مازيغ وسامي بيبي وكريم شراد، بالإضافة إلى قراءة أشعار أبو القاسم الشابي مترجمة للغات العربية والإنقليزية والفرنسية والأمازيغية، من قراءة الشاعرة الجزائرية سليمة سعدي.

وفضلا عن حضور الشعر والأدب، سيكون لزوار المعرض موعد مع الموسيقى التراثية التونسية من خلال عرض لكل من وليد الغربي وياسر بلصادق وكريم شراد، بمشاركة المطرب والشاعر الجزائري مهدي فلفول وذلك يوم 25 أفريل 2026.
وسيكتشف زوار المعرض عددا من الإصدارات لدور نشر تونسية وهي دار محمد علي الحامي ودار التنوير ودار الكتاب، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب القيمة الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتي تم إهداؤها إلى إدارة المعرض من قبل السفارة التونسية في القاهرة، وفقا لما أكدته مديرة المعرض ريهام طعيمه.
و سيتم خلال هذا المعرض تخصيص حيز للفنون البصرية من خلال عرض لوحات الفنانة التشكيلية ماري كلير بلانت التي تعبر فيها عن رؤيتها وحبها لتونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327501

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:27
18:56
16:00
12:26
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-14
20°-13
22°-12
24°-12
25°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/04)     2159,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/04)   28031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1