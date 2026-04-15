الاحتفاء بتونس في الدورة الرابعة من معرض الكتاب العربي الكندي من 24 إلى 26 أفريل

تحتفي الدورة الرابعة من معرض الكتاب العربي الكندي، التي تنتظم من 24 إلى 26 أفريل الجاري بميسيساجا أونتاريو، بكل من تونس وسلطنة عمان ضيفي شرف المعرض.هذه الدورة التي تنتظم تحت عنوان "ثقافتنا جسرنا"، ستحتفي بالأدب التونسي من خلال تسليط الضوء عليه من خلال استضافة عدد من الشعراء و الكتاب والفنانيين، فضلا عن الاحتفاء بالشاعر التونسي الكبير الراحل أبو القاسم الشابي باعتباره "شخصية المعرض".ويضم الدورة المعرض بحسب ما أكدت مديرة المعرض ريهام طعيمه في تصريح خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تخصيص حيز للقراءات الشعرية التي تستلهم من أشعار "أبو القاسم الشابي" وذلك ضمن فقرة بعنوان "أبو القاسم شجرة الإبداع الممتدة" يؤثثها كل من الشاعر التونسي كريم شراد والشاعر العراقي عامر الرقيبة والشاعرة الفلسطينية ربا شعبان.وسيُخصص كامل يوم 25 أفريل للندوات الأدبية و الفلسفية التي تستضيف ثلة من الكتاب التونسيين وهم، منية مازيغ وسامي بيبي وكريم شراد، بالإضافة إلى قراءة أشعار أبو القاسم الشابي مترجمة للغات العربية والإنقليزية والفرنسية والأمازيغية، من قراءة الشاعرة الجزائرية سليمة سعدي.وفضلا عن حضور الشعر والأدب، سيكون لزوار المعرض موعد مع الموسيقى التراثية التونسية من خلال عرض لكل من وليد الغربي وياسر بلصادق وكريم شراد، بمشاركة المطرب والشاعر الجزائري مهدي فلفول وذلك يوم 25 أفريل 2026.وسيكتشف زوار المعرض عددا من الإصدارات لدور نشر تونسية وهي دار محمد علي الحامي ودار التنوير ودار الكتاب، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب القيمة الصادرة عن وزارة الشؤون الثقافية التونسية والتي تم إهداؤها إلى إدارة المعرض من قبل السفارة التونسية في القاهرة، وفقا لما أكدته مديرة المعرض ريهام طعيمه.و سيتم خلال هذا المعرض تخصيص حيز للفنون البصرية من خلال عرض لوحات الفنانة التشكيلية ماري كلير بلانت التي تعبر فيها عن رؤيتها وحبها لتونس.