الأولمبي الباجي: انهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب النيجري ايبيه أوفوفو

أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي اليوم الأربعاء عن انهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب النيجيري ايبيه أوفوفو وفسخ العقد المبرم معه بالتراضي.وكان الأولمبي الباجي قد انتدب في 15 جانفي الماضي أوفوفو بعقد كان من المقرر أن يستمر الى غاية 31 ماي القادم.ويشغل أوفوفو مركز جناح أيسر ولعب مع الأولمبي الباجي 7 مباريات دون أن يتوفق في احراز أي هدف.يذكر أنّ الأولمبي الباجي، الذي يصارع من أجل البقاء ضمن مصاف فرق النخبة، يحتل المركز الثالث عشر في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 25 نقطة وذلك قبل 5 جولات من نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.ومن المقرر أن يتبارى الأولمبي الباجي يوم السبت القادم مع تقدم ساقية الداير لحساب الدور ثمن النهائي لكأس تونس خارج ميدانه، قبل أن يلاقي في الجولة القادمة لبطولة الرابطة المحترفة الترجي الجرجيسي في جرجيس.