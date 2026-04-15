Babnet   Latest update 11:37 Tunis

جندوبة: غلق طرقات وتحذيرات للمواطنين بسبب فيضان اودية ومخاطر انزلاقات ارضية بعدد من المناطق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df66757f4b82.99547947_einqpfjlmkgoh.jpg>
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 11:18
      
تسبب فيضان وادي البربر يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في قطع الطريق بين مدينة فرنانة وعمادات حليمة واولاد مفـدّة الحدوديتين على مستوى الجسر الرابط بينها، وفق ما افاد به عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث صحفي "وات".

كما تسبب فيضان وادي الملاكتية الرابط بين قرية الغرة ومدينة غار الدماء من جهة ومدينة فرنانة من جهة أخرى في قطع الطريق بعد انهيار جزئي للمنشاة المائية المحدثة لتسهيل تنقل المواطنين ووقايتهم من مخاطر الفيضان، وفق ما أكده شهود عيان لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.


وتعطلت على اثر فيضان وادي البربر والملاكتية حركة سير المواطنين والتلاميذ العائدين الى منازلهم، واضطر اخرون للبحث عن مسالك أخرى بعيدة للوصول الى منازلهم.
كما تسببت فيضان وادي الرغّاي في استمرار غلق الطريق الرابطة بين منطقة الدخايلية من معتمدية غار الدماء ومدينة وادي مليز.

وفي معتمدية عين دراهم حذرت بلدية حمام بورقيبة المواطنين ومستعملي الطريق الرابطة بين قريتي ببوش وحمام بورقيبة من مخاطر الانزلاقات الأرضية التي تجددت ليلة البارحة والتي أدت الى انهيارات متناثرة وتساقط كميات من الحجارة ومن الاتربة استوجبت الشروع في تدخلات لإزالتها.
وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قد قررت يوم أمس تعليق الدروس للحصة المسائية بكل من معتمديتي طبرقة وعين دراهم مع تأجيل اختبارات التربية البدنية للمترشحين لشهادة الباكالوريا الى غاية السبت 18 افريل الجاري.
وتشهد الجهة منذ ثلاثة أيام نزول كميات كبيرة من الامطار فاقت 80 مليمتر في بعض المناطق .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327483

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:27
18:56
16:00
12:26
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
21°-13
22°-13
24°-12
25°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/04)     2159,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/04)   28031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>