جندوبة: غلق طرقات وتحذيرات للمواطنين بسبب فيضان اودية ومخاطر انزلاقات ارضية بعدد من المناطق

تسبب فيضان وادي البربر يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في قطع الطريق بين مدينة فرنانة وعمادات حليمة واولاد مفـدّة الحدوديتين على مستوى الجسر الرابط بينها، وفق ما افاد به عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث صحفي "وات".كما تسبب فيضان وادي الملاكتية الرابط بين قرية الغرة ومدينة غار الدماء من جهة ومدينة فرنانة من جهة أخرى في قطع الطريق بعد انهيار جزئي للمنشاة المائية المحدثة لتسهيل تنقل المواطنين ووقايتهم من مخاطر الفيضان، وفق ما أكده شهود عيان لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.وتعطلت على اثر فيضان وادي البربر والملاكتية حركة سير المواطنين والتلاميذ العائدين الى منازلهم، واضطر اخرون للبحث عن مسالك أخرى بعيدة للوصول الى منازلهم.كما تسببت فيضان وادي الرغّاي في استمرار غلق الطريق الرابطة بين منطقة الدخايلية من معتمدية غار الدماء ومدينة وادي مليز.وفي معتمدية عين دراهم حذرت بلدية حمام بورقيبة المواطنين ومستعملي الطريق الرابطة بين قريتي ببوش وحمام بورقيبة من مخاطر الانزلاقات الأرضية التي تجددت ليلة البارحة والتي أدت الى انهيارات متناثرة وتساقط كميات من الحجارة ومن الاتربة استوجبت الشروع في تدخلات لإزالتها.وكانت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قد قررت يوم أمس تعليق الدروس للحصة المسائية بكل من معتمديتي طبرقة وعين دراهم مع تأجيل اختبارات التربية البدنية للمترشحين لشهادة الباكالوريا الى غاية السبت 18 افريل الجاري.وتشهد الجهة منذ ثلاثة أيام نزول كميات كبيرة من الامطار فاقت 80 مليمتر في بعض المناطق .