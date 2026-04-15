تسجیل إضطرابات ظرفیة في توزیع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق من ولایات سوسة والمنستیر والمھدية

Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 11:00
      
أعلنت الشركة الوطنیة لإستغلال وتوزیع المیاه،الإربعاء، عن تسجیل إضطرابات ظرفیة في توزیع مياه الشرب ببعض المناطق من ولایات سوسة والمنستیر والمھدية بداية من الساعة الثالثة مساء من يوم غد الخميس.

وأوضحت الشركة في بلاغ صادر عنها، أنّ هذه الإضطرابات ناتجة عن أشغال إصلاح عطب على قناة الضخ بمحطة القرین بالقیروان.


وستشمل الإضطرابات كل من معتمدیة مساكن من ولاية سوسة، ويتعلق الأمر بالكنایس وأولاد التومي وبني ربیعة وبني كلثوم والفرادة والبرجین والجبلیین والنوالات والزیات وقرعة المنجور ومعتمدیة القلعة الصغرى (النقر ودرغام وواد لایة).


ومن بين المناطق الأخرى المعنية بالإضطرابات،معتمدیة زرمدین (منزل حیاة والعلالشة والمزاوغة والملیشات) ومعتمدیة جمال(منزل كامل وبئر الطیب والھدادرة) ومعتمدیة الوردانین(مدینة الوردانین وواد الجبس وبو عثمان ومنزل خیر) ومعتمدیة بنبلة من ولاية المنستير (منزل نور) ومعتمدیة بو مرداس من ولاية المهدية (مدینة كركر).


وينتظر إستئناف التزوید بصفة طبیعیة تدریجیا بدایة من الساعة الرابعة صباحا من یوم الجمعة 17 أفریل 2026.
