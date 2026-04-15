انطلاق ورشات عمل المخطط المديري للتنقلات الحضرية باقليم تونس الكبرى في أفق 2040

انطلقت مؤخرا ورشة العمل الأولى المخصصة لإعداد المخطط المديري للتنقلات الحضرية بإقليم تونس الكبرى ، ببادرة من وكالة التعمير لتونس الكبرى وبالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وشهدت هذه الورشة حضور الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية بتونس، "مياتا مايمي"، إلى جانب ثلة من الخبراء اليابانيين والفاعلين الأساسيين في قطاع النقل والتعمير.


وقد ركزت الأشغال على تقييم المسار الحالي لإعداد المخطط، مع تحليل معمق للديناميكيات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي يشهدها الإقليم.


وتضمن برنامج اللقاء استعراضاً لعدة محاور اهمها استشراف آفاق 2040 بوضع رؤية استراتيجية شاملة لمنظومة التنقل تتماشى مع المثال المديري لتهيئة تونس الكبرى بالإضافة إلى تقييم المخطط السابق اذ قدم خبير تونسي قراءة نقدية وحصيلة للمخطط المديري الجهوي للنقل الصادر منذ عام 1996، لتحديد الفجوات وتجاوز التحديات المسجلة.

كما تم التطرق إلى التنسيق المؤسساتي عبر تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المتدخلة لضمان انسجام السياسات الحضرية مع حاجيات النقل المستقبلية.

ومن جهتها، أكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على اهمية هذه المبادرة، مجددة مواصلة دعمها الفني لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير بنية تحتية عصرية ومستدامة للتنقل في العاصمة التونسية وضواحيها.
