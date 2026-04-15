Babnet   Latest update 08:52 Tunis

الرابطة الثانية - لسعد الشريطي مدربا جديدا لبعث بوحجلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69df42f3981a54.40384963_pflnogkjhmeqi.jpg>
Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 08:37
      
أعلن بعث بوحجلة المنتمي للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب لسعد الشريطي للاشراف على فريق الأكابر خلفا لوديع النقاز.
كما كشف الفريق عبر صفحته الرسمية عن تركيبة بقية الجهاز الفني الذي سيضم شكري هروم في خطة مساعد مدرب ومحمد المناعي كمدرب حراس ومجدي البرڨاوي كمعد بدني.
وكان بعث بوحجلة قرر امس الثلاثاء فك الارتباط مع كامل أعضاء الإطار الفني المشرف على فريق الأكابر بقيادة المدرب وديع النقازي بعد الهزيمة يوم الاثنين على ارضه أمام سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة 1-2 لحساب الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

ويحتل بعث بوحجلة المركز التاسع ضمن مجموعته برصيد 26 نقطة قبل تنقله في الجولة القادمة الى عقارب لمواجهة كوكب المكان يوم الثلاثاء القادم.
قبل هذا، سيكون الفريق على موعد مع مباراة لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد مستقبل سليمان بملعب بوحجلة البلدي يوم السبت المقبل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327472

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:27
18:56
16:00
12:26
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-14
21°-13
22°-13
24°-12
25°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>