الرابطة الثانية - لسعد الشريطي مدربا جديدا لبعث بوحجلة

أعلن بعث بوحجلة المنتمي للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب لسعد الشريطي للاشراف على فريق الأكابر خلفا لوديع النقاز.كما كشف الفريق عبر صفحته الرسمية عن تركيبة بقية الجهاز الفني الذي سيضم شكري هروم في خطة مساعد مدرب ومحمد المناعي كمدرب حراس ومجدي البرڨاوي كمعد بدني.وكان بعث بوحجلة قرر امس الثلاثاء فك الارتباط مع كامل أعضاء الإطار الفني المشرف على فريق الأكابر بقيادة المدرب وديع النقازي بعد الهزيمة يوم الاثنين على ارضه أمام سكك الحديد الصفاقسي بنتيجة 1-2 لحساب الجولة الثانية والعشرين من البطولة.ويحتل بعث بوحجلة المركز التاسع ضمن مجموعته برصيد 26 نقطة قبل تنقله في الجولة القادمة الى عقارب لمواجهة كوكب المكان يوم الثلاثاء القادم.قبل هذا، سيكون الفريق على موعد مع مباراة لحساب الدور ثمن النهائي لكاس تونس ضد مستقبل سليمان بملعب بوحجلة البلدي يوم السبت المقبل.