ولاية تونس، الترخيص لمركز الموسيقى النجمة الزهراء بقبول عدد من الزوار لا يتجاوز 30 شخص بالتناوب

صادقت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في مقر الولاية، بإشراف الوالي عماد بوخريص، على القائمة المتضمنة لمعاينات اللجنة الفنية للبنايات ذات الأولوية في التدخل العاجل الراجعة بالنظر لمندوبية التربية تونس1، مع ضرورة تعديل القائمة لتتضمن عدد من الحالات المتأكدة.كما أوصت الجلسة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس، بالترخيص بصفة مؤقتة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، بقبول عدد من الزوار لا يتجاوز 30 شخص بالتناوب إلى حين صدور قرار اللجنة الفنية المختصة بمعاينة المركز، مع الإبقاء على بقية الإجراءات التي تم اتخاذها صلب اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.وتضمنت التوصيات في علاقة بحسن الاستعداد لحماية الثروة الفلاحية والغابية، الدعوة إلى عقد اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وضبط خطة عمل محكمة للتوقي من اندلاع حرائق محتملة ومد مصالح الولاية بنتائج أعمالها.كما تمت دعوة البلديات إلى صيانة وتعهد فوهات وأعمدة مياه الإطفاء وإحداث نقاط جديدة، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لصيانة وتعهد أبراج المراقبة بكل من برج شاكير وقمرت وتركيز وحدات حراسة متقدمة، ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز للانطلاق في مسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية، إلى جانب صيانة وتعهد المعدات ووسائل التدخل، والقيام بعمليات بيضاء مشتركة للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات مختلف الأطراف المتدخلة.وحضر الاجتماع، المعتمدة الأولى للولاية، والمعتمدون وممثلو المصالح الأمنية المعنية، وأعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات أو من يمثلهم، ومراقبة المصاريف العمومية، وممثلو الإدارات الجهوية المعنية والبلدية مرجع نظر ولاية تونس، والمديرة العامة لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية " النجمة الزهراء"، وعمد مرجع نظر الولاية.