هيئة الانتخابات تنظم يوما إعلاميا لفائدة متساكني جهة الكبارية تحضيرا للانتخابات التشريعية الجزئية

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، يوما إعلاميا لفائدة متساكني جهة الكبارية (ولاية تونس) ، تحضيرا للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة المقررة يوم 28 جوان 2026 .وأفاد نائب محمد أيمن فريخة في تصريح صحفي، بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم بمقر الدائرة البلدية، يتمثل في إيصال المعلومة للمعنيين بالأمر من مواطنين ومترشحين، وذلك باستعراض التواريخ المهمة والتذكير بإجراءات التمويل والأخطاء التي يجب عليهم تلافيها حتى تتم العملية الانتخابية في أحسن الظروف.وأوضح أن الهيئة توجهت بإرساليات لمتساكني جهة الكبارية دعتهم فيها إلى التثبت من وجود أسمائهم في السجل الانتخابي، وتذكرهم بأن عملية تحيين معطياتهم تصبح لازمة في صورة وجودهم خارج دائرة الكبارية.من جهته قال المدير الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات رضا القيزاني " إن تنظيم هذا اليوم الإعلامي مخصص بالأساس للناخبين الذي أزمعوا تقديم ترشحاتهم لاسيما وأن الفترة الحالية هي فترة تحيين السجل الانتخابي وجمع التزكيات البالغ عددها 400 تزكية".وأضاف أن الهيئة بصدد تلقي التزكيات عبر مركزين قارين تم إعدادهما للغرض، الأول تم تركيزه بالإدارة الفرعية للانتخابات والثاني بمقر معتمدية الكبارية، مشيرا إلى أن المترشحين بإمكانهم استعمال نموذج التزكيات الذي أعدته الهيئة ووضعته على ذمتهم والقيام بعملية التعريف بالإمضاء سواء بمقرات البلديات أو لدى أعوان الهيئة بمقر المعتمدية أو بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات.وأبرز أنه سيتم تخصيص 17 مركز اقتراع يوم 28 جوان المقبل لتنظيم الانتخابات الجزئية بدائرة الكبارية، وتركيز مكتبي اقتراع في 6 مراكز منها ومكتب اقتراع وحيد في 11 مركز اقتراع باعتبار أن الهيئة ستعتمد على مواردها الذاتية ولن تقوم بأي انتداب مثلما حصل في الانتخابات السابقة.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضحت في بلاغ لها في 3 أفريل الجاري، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، في أجل أقصاه يوم 24 ماي القادم، وأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون، في أجل أقصاه يوم 8 جوان 2026.وذكّرت هيئة الانتخابات، بأن تقديم الترشحات الخاصة بهذه الانتخابات، سيكون ابتداء من يوم 15 ماي القادم على الساعة الثامنة صباحا، والى غاية يوم 21 من نفس الشهر على الساعة السادسة مساء، لدى مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس.يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، كان أعلن خلال نقطة إعلامية عقدها، مطلع الشهر الجاري، عن الروزنامة التفصيلية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية (ولاية تونس)، والتي ستجرى يوم الأحد 28 جوان 2026 في 17 مركز اقتراع، وذلك إثر الإعلان عن شغور في المقعد الخاص بهذه الدائرة في مجلس نواب الشعب تبعا لوفاة ممثلها بالمجلس النيابي الفقيد صالح مباركي.