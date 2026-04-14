Babnet   Latest update 06:35 Tunis

رابطة حقوق الانسان تعتبر تصريح أحد نواب البرلمان "تمييزي ومسيء لكرامة النساء"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63c2cb0287a036.12942326_kfqnpjeoligmh.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 06:35
      
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صادر عنها، عن استنكارها لتصريحات أدلى بها أحد نواب البرلمان خلال جلسة عامة ، معتبرة أنها تضمنت مضامين وصفتها ب"التمييزية والمسيئة لكرامة النساء"، إلى جانب إشارات اعتبرتها "غير لائقة" تجاه ضحايا العنف الجنسي.
وأوضحت الرابطة أن هذه التصريحات، وفق تقديرها، من شأنها أن تسهم في تغذية خطاب الكراهية والتمييز، خاصة تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة تعارض مثل هذه الخطابات مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومع الالتزامات القانونية ذات الصلة في تونس.

كما أشارت إلى أن مضمون التصريحات ، بحسب ما ورد في بيانها، يتعارض مع القوانين الوطنية المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري ومقاومة العنف ضد المرأة.
ودعت الرابطة النائب المعني (طارق المهدي( إلى تقديم توضيح واعتذار علني، كما حثّت مجلس نواب الشعب على اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات في إطار احترام القانون والنظام الداخلي للمجلس.
وأكدت المنظمة، في السياق ذاته، تضامنها مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، مجددة دعوتها إلى تعزيز احترام الكرامة الإنسانية ونبذ كافة أشكال التمييز.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين ذات الصلة وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان داخل مختلف المؤسسات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327396

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
20°-13
20°-13
22°-13
24°-12
  • Avoirs en devises 24612,8
  • (13/04)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,40065 DT
  • (13/04)
  • 1 $ = 2,90533 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/04)     2183,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/04)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>