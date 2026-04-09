في عيد الشهداء والذكرى الرابعة لإحداثها.. مؤسسة فداء تستعرض ما حققته لفائدة منظوريها

اعتبرت مؤسسة فداء أن إحداثها منذ أربع سنوات استنادا للمرسوم عدد 20 لسنة 2022 يعدّ محطة تاريخية فريدة منذ الاستقلال واستجابة وطنية طال انتظارها من قبل عائلات الشهداء والجرحى الذين عانوا لسنوات طويلة من تشتت الإجراءات وطول أمد الانتظار.واستعرضت في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة إحياء الذكرى 88 لعيد الشهداء المتزامن مع مرور أربع سنوات على صدور المرسوم المحدث لها، ما حققته من إنجازات ومكاسب، منذ انطلاق نشاطها في شهر جوان 2023، منوهة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ومستحضرة تضحيات شهداء الوطن.وبينت أنها حرصت على تكريس حق الأولوية في السكن الاجتماعي وتسليم 223 مسكنا بمختلف ولايات الجمهورية التي يتوفر فيها البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وذلك إلى حدود شهر مارس 2026 إضافة إلى التكفل بمصاريف الحج لفائدة 41 شخصاً من أصول شهداء الثورة والاعتداءات الإرهابية وأراملهم بعنوان موسمي 2025 و2026، بقيمة جملية تساوي 927 ألف دينارا.كما قامت المؤسسة، وفق نص البيان بالتكفل بالخدمات الصحية بالقطاع العام والخاص وخارج أرض الوطن لفائدة 281 منتفعا من منظوري المؤسسة بقيمة جملية بلغت 565 ألف دينارا منذ سنة 2023 إلى حدود شهر مارس 2026 وتكريس الحق في النقل المجاني من خلال إسناد 1000 بطاقة نقل مجاني لفائدة منظوري المؤسسة والتكفل بمصاريف هذا النقل بمبلغ جملي قدره 750 ألف دينارا منذ إبرام الاتفاقيات مع الشركات الوطنيّة والجهويّة للنقل سنة 2024 .ومكنت "فداء" منظوريها، أيضا، من الانتفاع ببرنامج الإدماج الاقتصادي المحدث لفائدتهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 والمتمثل في خط تمويل بقيمة مليوني (2) دينار، خُصص لإسنادهم قروضا دون تمويل ذاتي ودون فوائد، مما ساهم في انطلاق منظوري المؤسسة الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة في إنجاز مشاريع اقتصادية في مجالات مختلفة.وأكدت المؤسسة انّها تولّت منذ انطلاق نشاطها، إرساء منظومات عملها الداخلية، وإعداد النصوص التطبيقية اللازمة، إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي المنظم لصلاحياتها، بما مكّنها من تحقيق جملة من الإنجازات والمكاسب أبرزها إنجاز قاعدة بيانات شاملة ودقيقة خاصّة بمنظوري المؤسسة وإقرار منظومة منافع مالية (على غرار جرايات شهرية لفائدة أصول شهداء الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، منح مدرسية وجامعية وتكوينية لفائدة أبنائهم، تسبقات على التعويضات...) مبيّنة أنّ حجم الانفاق الجملي بعنوان هذه التدخلات بلغ 906 036 9 دينارا منذ سنة 2023 إلى حدود شهر مارس 2026 .كما عملت أيضا على تكريس إعادة بناء المسار المهني لشهداء الاعتداءات الإرهابية ومصابيها الذين أحيلوا على التقاعد لأسباب صحيّة كما لو كان الشهيد على قيد الحياة والمصاب مباشرا لمهامّه مؤكّدة أنّها اعتمدت منذ إحداثها مقاربة عملية ترتكز على مراعاة الأولويات الاجتماعية لمنظوريها، والتدرج في إسناد الحقوق والمنافع المادية، مع الاهتمام المتوازن بحفظ الذاكرة الوطنية وتخليد تضحيات الشهداء وبطولات الجرحى.وأضافت أنّها تعمل حالياً على وضع خطة إستراتيجية تقوم على توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال الإحاطة بمنظوريها، ووضع معايير موحدة لإقامة النصب التذكارية، إلى جانب رفع الوعي الوطني وترسيخ ثقافة نكران الذات والتضحية من أجل الوطن ،إضافة إلى مواصلة إسناد المساكن الاجتماعيّة إلى مستحقيها ومواصلة برنامج الإدماج الاقتصادي وفق إجراءات ميسرة.