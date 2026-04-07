آفاق تعزيز التعاون الإقتصادي ، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير الولايات المتحدة الأمريكية.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d5678d0b7260.98889029_fjphqonlgiekm.jpg>

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الثلاثاء 07 أفريل 2026 ب Bill Bazzi سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد بتونس.

وكان اللقاء مناسبة هنأ خلالها الوزير السفير بتسلم مهامه في تونس متمنيا له النجاح و التوفيق. كما تم خلال اللقاء التطرق الى التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين والآفاق والفرص المتاحة لتنميته وتنويع مجالاته. وفي هذا الإطار، تناول الجانبان المبادلات التجارية و الإستثمار المباشر و التدفقات السياحية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة الفاعلين الإقتصاديين من القطاع الخاص في التضاهرات التي يقع تنظيمها بتونس و بالولايات المتحدة الامريكية.