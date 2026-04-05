مرصد "شاهد" ينظم في ولاية الكاف، ورشة تفكيرية حول آلية سحب الوكالة

Publié le Dimanche 05 Avril 2026 - 08:36
      
نظم مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية"، اليوم السبت بولاية الكاف، ورشته التفكيرية الثالثة بعنوان "بعد أول تجربة لسحب الوكالة، المجالس المحلية بين الإطار القانوني والجانب التطبيقي".

وحضر أشغال الورشة، أعضاء من مجلس نواب الشعب ونواب عن المجلس الجهوي والمجالس المحلية، عن ولاية الكاف، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مرصد "شاهد".


وتطرقت مجمل التدخلات، إلى الإشكاليات القانونية واللوجستية التي تعترض النواب المحليين عند ممارسة مهاهم، وآلية سحب الوكالة على ضوء الفصل 61 من دستور 2022، وتحدث النواب أيضا عن مجلة الجماعات المحلية والتداخل بين صلاحيات البلديات وصلاحيات المجالس المحلية.


وتم في آخر اللقاء، تجميع مجموعة من التوصيات قصد عرضها في الندوة الوطنية التي سيعقدها المرصد في شهر جوان القادم بعد انتهاء الورشات في الجهات.

وكان مرصد "شاهد" أطلق في شهر فيفري الماضي، سلسلة ورشات تفكير لتقييم تجربة المجالس المحليّة، انتظمت الورشة الأولى منها في ولاية المهدية، لتشمل بقية الورشات ولايات تونس، وصفاقس، وسليانة وتطاوين، والكاف، وذلك بهدف توفير فرصة لتقييم تجربة المجالس المحلية بالاستماع إلى تجارب أعضائها، والنظر في الأطر القانونية التي تنظم دور ومسؤولية عضو المجلس المحلي.
